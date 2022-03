“Cuaresma es sentir por nuestro cuero la necesidad del prójimo”. El párroco de la iglesia de San Luis del Palmar, Epifanio Barrios, explicó, con palabras llanas, el sentido de este período de penitencia para los católicos. Instó a las buenas acciones y a “rezar por el enemigo”.

La feligresía católica transcurre, hasta el jueves 14 de abril, la Cuaresma. Un tiempo de preparación para Pascua y que recuerda, principalmente, los 40 días que Jesús pasó en el desierto o los años de marcha del pueblo judío. Tradicionalmente, está asociada al ayuno de carnes rojas los viernes. Pero, ¿el sentido de esta fecha especial se reduce a estos hechos históricos o simples gestos?

De un hablar cotidiano y con ejemplos y frases del común de la gente, el cura párroco de la Iglesia San Luis Rey de Francia fue consultado acerca del verdadero significado de la Cuaresma. Sin prosas filosóficas, el sacerdote comentó qué actitudes deben tener durante este período los “buenos cristianos”.

“La gente toma como un hábito el no comer carne, pero muchas veces no se sabe bien por qué se hace. No es por una simple tradición, es un período de penitencia en el que uno busca sentir la debilidad en el cuerpo”, explicó Barrios. Aclaró que también se pueden llevar a adelante otras acciones que representen una abstinencia para los hábitos personales y, sobre todo, buenas acciones.

“Esa debilidad también nos hace acordar que hay gente que no tiene para comer; el ayuno nos hace sentir la necesidad de otros. Ante esta necesidad, debemos ser solidarios con quienes lo necesitan”, remarcó.

Sostuvo que “de nada nos sirve no comer carne y luego seguir siendo unos diablos. Las buenas acciones deben extenderse más allá del tiempo de Cuaresma. Parece una pavada, pero no comer carne cuesta un montón. Y el objetivo es sentir por nuestro cuero (sic) la necesidad del prójimo y ayudarlo”, resumió.

Los gestos de un buen cristiano incluyen simples acciones como por ejemplo “saludar al vecino y ser amables; dar el asiento en el colectivo a un anciano, mirar con ternura a una embarazada, rezar por la paz y por el enemigo”, enumeró.

MONSEÑOR CASTAGNA

El arzobispo emérito de Corrientes, Monseñor Domingo Salvador Castagna, recordó que “la Cuaresma y el llamado universal a la conversión se interconectan”.

“Radica en una decisión personal que causa un giro de 180 grados y se proyecta en las relaciones interpersonales y en sus principales expresiones”, señaló, en sintonía con las buenas acciones que predica Barrios.

Foto época