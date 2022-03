La Conmebol Libertadores 2022 tuvo este viernes su esperado sorteo de la Fase de Grupos y los 32 equipos clasificados conocieron a sus rivales. El evento se celebró en Luque, Asunción. Luego de la disputa de la Fases 1, 2 y 3 del torneo, los 32 clubes conocieron a sus rivales rumbo al título continental.

La espera terminó: se realizó en Paraguay el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2022. Ya habiendo finalizado las tres eliminatorias en formato playoff, los 32 equipos clasificados se dividieron en ocho zonas. La Conmebol definió los cuatro bombos por ranking y quedaron confirmados los cabezas de serie. En primer turno, se llevó a cabo el de la Copa Sudamericana.

Al campeón defensor Palmeiras le tocó una zona relativamente accesible, con un rival con más experiencia como Emelec de Ecuador y dos que buscarán dar el golpe como Deportivo Táchira y el debutante Independiente Petrolero de Bolivia.

GRUPO DE LA MUERTE

El “grupo de la muerte” podría ser considerado el de Boca Juniors, que tendrá que competir con un histórico como Corinthians y el siempre duro Deportivo Cali, además de viajar a Bolivia para enfrentarse con Always Ready en la altura de La Paz. Sin embargo, en cuanto a paridad, el C será por demás de atractivo con campeones como Nacional de Montevideo, Vélez, Estudiantes de La Plata y uno de los brasileños que irrumpió en la escena de la región en el último tiempo: Red Bull Bragantino.

River será favorito en su zona, aunque tendrá que batallar con adversarios que no se la harán fácil: Colo-Colo de Chile, Alianza Lima de Perú y Fortaleza de Brasil.

Se destacan los clásicos entre Atlético Mineiro y América Mineiro en Brasil, más el emblemático de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia (competirán con Peñarol y Colón de Santa Fe). Talleres de Córdoba luchará por quedar entre los dos primeros con Flamengo, Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA LIBERTADORES 2022

• Grupo A: Palmeiras (Brasil), Emelec (Ecuador), Deportivo Táchira (Venezuela) y Independiente Petrolero (Bolivia).

• Grupo B: Athlético Paranaense (Brasil), Libertad (Paraguay), Caracas (Venezuela) y The Strongest (Bolivia).

• Grupo C: Nacional (Uruguay), Vélez Sársfield (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil) y Estudiantes de La Plata (Argentina).

• Grupo D: Atlético Mineiro (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia) y América Mineiro (Brasil).

• Grupo E: Boca Juniors (Argentina), Corinthians (Brasil), Deportivo Cali (Colombia) y Always Ready (Bolivia).

• Grupo F: River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Perú) y Fortaleza (Brasil).

• Grupo G: Peñarol (Uruguay), Cerro Porteño (Paraguay), Colón (Argentina) y Olimpia (Paraguay).

• Grupo H: Flamengo (Brasil), Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Perú) y Talleres (Argentina).

A los 28 conjuntos que se clasificaron de forma directa se les sumaron los cuatro provenientes de la Fase 3 (Estudiantes de La Plata, The Strongest, América Mineiro y Olimpia de Paraguay). Entre las pautas del sorteo, se adelantó que Palmeiras iría al Grupo A por ser el último campeón y luego se distribuyeron los clubes de forma consecuente (los 4 clasificados de la instancia anterior fueron al cuarto bolillero). Dentro de un mismo grupo no podía haber dos equipos de un mismo país, por lo que los que así fueron sorteados, pasaron al siguiente copón. La única excepción para cruces entre conjuntos del mismo país fue con los provenientes de la Fase 3 (Estudiantes con Vélez, América Mineiro con Atlético Mineiro y Olimpia con Cerro Porteño).

Los dos primeros de cada zona se meterán en los octavos de final, los terceros irán a los octavos de la Sudamericana y el cuarto quedará eliminado. En esta edición, al igual que sucedió con la Champions League, se eliminó la regla del gol de visitante en las fases finales.

La sede y fecha de la final del certamen continental por excelencia en Sudamérica ya fueron designados: sábado 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

LAS FECHAS DE LA FASE DE GRUPOS:

Primera: del 5 al 7 de abril

Segunda: del 12 al 14 de abril

Tercera: del 26 al 28 de abril

Cuarta: del 3 al 5 de mayo

Quinta: del 17 al 19 de mayo

Sexta: del 24 al 26 de mayo

RONDAS FINALES:

Octavos de final: del 28 al 30 junio (ida) y del 5 al 7 de julio (vuelta)

Cuartos de final: del 2 al 4 de agosto (ida) y del 9 al 11 de agosto (vuelta)

Semifinales: 30 y 31 de agosto (ida) y 6 y 7 de septiembre (vuelta)

Final: 29 de octubre

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS (CON EQUIPOS PARTICIPANTES):

Boca Juniors 6

Peñarol 5

River Plate 4

Estudiantes de La Plata 4

Olimpia 3

Nacional de Uruguay 3

Palmeiras 3

Flamengo 2

Colo-Colo 1

Vélez Sársfield 1

Atlético Mineiro 1