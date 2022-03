River Plate, campeón vigente, superó este sábado de visitante en el clásico a San Lorenzo, 1 a 0 por la quinta fecha, y alcanzó a Unión de Santa Fe en la punta de la zona 1 de la Copa de la LPF.

El único gol del partido, jugado en el Nuevo Gasómetro y arbitrado por Fernando Espinoza, fue del defensor chileno Paulo Díaz (ex San Lorenzo) a los 36m del primer segmento. River llegó a las 10 unidades y lidera la zona junto con el conjunto santafesino.

El equipo de Pedro Troglio, que sigue sin ganar en el certamen (2 puntos), había tenido una chance inmejorable para abrir el marcador cuatro minutos antes, un penal ejecutado por Nicolás “Uvita” Fernández que despejó Franco Armani.

En la primera mitad San Lorenzo presionó a River en el inicio y tuvo una buena chance con un remate de Nicolás Fernández Mercau que pasó cerca del ángulo izquierdo del arco visitante.

River intentó acercarse al arco rival por la izquierda con salidas de Milton Casco para asistir a Esequiel Barco y por la derecha con Robert Rojas para abastecer a los atacantes. Así, a los 20m llegó con Brian Romero (recibió de Enzo Fernández, definió con el pie izquierdo y el balón pegó en el palo, aunque la acción fue por posición adelantada); y a los 25 salvó Torrico ante otra buena situación de Romero, esta vez con un cabezazo.

El local tuvo la gran oportunidad de ponerse arriba en el marcador a los 32m, cuando un rebote le pegó en la mano a Leandro González Pirez y Espinoza sancionó penal. Del remate se hizo cargo “Uvita” luego de una discusión con su compañero Ricardo Centurión y Armani le ahogó el grito.

En la siguiente sacó diferencia River. Torrico mandó al córner un tiro de Enzo Fernández y del corner posterior, ejecutado por Barco, llegó el gol de cabeza de Díaz.

En el complemento el local encontró en la dupla de Fernández Mercau y Centurión lo mejor de su ataque, y River respondió con buenas acciones de Barco y Enzo Fernández.

Luego el partido fue cayendo en intensidad. A Troglio no le funcionaron los cambios (entre ellos el ingreso del delantero Nicolás Blandi en una nueva etapa en el club) y San Lorenzo no encontró nunca el camino al gol.

Marcelo Gallardo también movió el banco. Entró Quintero para tener la pelota y después se produjo el regreso tras varios meses del delantero Matías Suárez, que dejó pinceladas. River, que no contó con su estrella Julián Álvarez (sintió un malestar antes del choque) fue dejando pasar el tiempo y se quedó merecidamente con los tres puntos para llegar a lo más alto de la tabla.

San Lorenzo terminó envuelto en los insultos de su gente, sobre todo hacia la dirigencia.

En la próxima jornada, la sexta, San Lorenzo visitará a Talleres de Córdoba (sábado 12 desde las 21.30) y River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata (domingo 13 a partir de las 19.15). Antes, el miércoles 9, los de Gallardo jugarán en Salta contra Laferrere por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Luego llegará la “fecha de los clásicos”, la séptima, en la que ambos serán locales: River con Boca (domingo 20 a partir de las 20) y San Lorenzo contra Huracán (sábado 19 desde las 16.15).