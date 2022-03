Marcelo Gallardo confirmó el equipo de River para recibir a Boca. El técnico millonario, repetirá la formación que viene de golear a Gimnasia. Dijo que su equipo no cambiará “la idea” de ser protagonista. Sonriente, seguro y con confianza. Así se lo notó a Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa previa al Superclásico que jugarán el domingo River y Boca, en el estadio Monumental por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Una demostración de ello fue que al sentarse ante los medios no precisó recibir ninguna pregunta para anunciar el equipo para el domingo: “Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez“.

“No venimos con una deuda en los Superclásicos, hemos jugado 23 clásicos con el del domingo en mi ciclo. En todos ellos hubo matices diferentes, nos ha tocado ganar, perder y en otros empatar. Siempre se arranca una etapa nueva cuando se juegan estos partidos. Me importa cómo llegamos nosotros, no puedo tirar una moneda al aire y no cambiaremos nuestra idea, ese rol que asumimos del control del juego”, expresó el entrenador en conferencia de prensa desde el Predio de Ezeiza. Y agregó que “asumimos el protagonismo, pero también somos un equipo peligroso cuando no tenemos la pelota y aprovechamos la oportunidad”.

“Siempre el comportamiento de los futbolistas es el principal enfoque; me parece que venimos creciendo futbolísticamente y estamos en un buen momento; si me dejo llevar del último partido clásico, será un partido bien jugado, habrá buenos jugadores en la cancha y puede ser un partido vibrante en el juego”, vaticinó.

ARBITRAJE

Sobre el desempeño de los árbitros, el Muñeco comentó que “todos los equipos, en mayor o menor medida, sufrimos fallos a favor o en contra; siempre uno destaca los fallos en contra y en base a eso levantamos la voz, siempre va a ser así; no hay que hablar de los arbitrajes y menos antes de los partidos. La adrenalina del juego te lleva a tener ciertos comportamientos que hace que uno se vaya llevando y se fastidie. No son justificables los malos comportamientos, pero no me gusta hablar de los árbitros”.

CAMISETAS

Un tema polémico en la semana fue el color amarillo de la camiseta que tendrá Boca Juniors el domingo. Sobre este tema, Gallardo fue consultado y recordó que “hace algunos años, sugerí que jugáramos siempre con la camiseta de la Banda Roja, pero entiendo también que hay momentos que tenés que cambiar por el tema de los colores o de la marca; yo utilizaría siempre esa camiseta, pero es una opinión mía. No me importa el color de camiseta que utilice Boca, vamos a enfrentar a Boca”, cerró.