Regatas Corrientes sumó su segunda derrota consecutiva en el “Estadio de los Sueños” al caer en un duelo directo ante Ferro Carril Oeste por 92 a 83. El “fantasma” sigue sin encontrar el rumbo. En una nueva jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes volvió a perder en el “José Jorge Contte” en un duelo clave ante Ferro Carril Oeste por 92 a 83, para sumar su segunda caída seguida como local. En el “fantasma” se destacaron Nicolás Aguirre (23 puntos) y Juan Pablo Arengo (20 puntos).

En el inicio del duelo el remero encontró libertades en la mano de Aguirre, quien aprovechó la floja defensa sobre su persona para anotar 9 puntos y dar una asistencia para un triple de Piñero, llevando a su equipo a estar 12 a 4 en los primeros tres de juego. La suerte cambió cuando la visita ajustó esa falla defensiva y complicó al remero en la conversión, mientras que adelante sumó con un buen reparto de gol para llegar a pasar al frente a los seis y fracción de juego 16 a 17. La dinámica se emparejó en ese momento, pero el fantasma pudo amigarse nuevamente con el canasto para llevar el primer parcial 23 a 21.

El partido se tornó muy disputado y, en las primeras acciones, Ferro aprovechó para empatar y pasar al frente posteriormente en minuto y medio (23-26). De allí, las cosas fueron gol por gol y en eso, el local recién pudo recuperar la ventaja a falta de dos minutos y medios 36 a 35. Se prestaron el liderazgo un par de ocasiones hasta que Arengo con cuatro puntos seguidos decretó el final del primer tiempo 43 a 40.

El segundo tiempo mantuvo la paridad que se venía viendo, con dos equipos aguerridos defendiendo su canasto. El remero repartió bien los goles, pero nuevamente el más determinante fue Aguirre, mientras que Ferro tuvo a su armador, Gallegos, destapándose como anotador junto con Gargallo. A falta de dos minutos Regatas pudo despegarse (64 a 57) pero los de Caballito volvieron a contestar para no perder pisada y sobre el final recortaron. Así, el marcador indicaba 69 a 66 al cabo del tercer cuarto.

El último capítulo de la historia no se alejó para nada de lo que se venía viendo, con un choque sumamente parejo, ajustado y cerrado. Se turnaron para llevar la delantera por momentos, pero pasando el promedio del parcial el verde pudo asentarse al frente aunque por una mínima diferencia, 78 a 82. Desde allí el remero corrió de atrás y no pudo empatar el marcador y, además, dentro de los dos minutos finales, Metzger puso una bomba que alejó 81 a 87 a Ferro. Regatas no encontró efectividad y se le escurrió de las manos el juego, que terminó 83 a 92 para la visita.

SÍNTESIS

Regatas Corrientes 83: Nicolás Aguirre 23, Paolo Quinteros 10, Skyler Hogan 6, Facundo Piñero 11, Gary McGhee 7; Tobías Franchela, Agustín Cáffaro 4, Juan Pablo Arengo 20, Xavier Carreras 2. DT: Gabriel Piccato.

Ferro Carril Oeste 92: Rodrigo Gallegos 14, Valentín Bettiga 5, Jonatan Torresi 8, Theo Metzger 13, Eduardo Varisani 13; Pablo Osores 2, Julián Morales, Juan Ignacio Laterza 11, Lucas Gargallo 18, Marco Luchi 8. DT: Federico Fernández.

Progresión: 23-21, 43-40, 69-66, 83-92.

Árbitros: Fabricio Vito, Daniel Rodrigo y Jorge Chávez.

Cancha: “José Jorge Contte” (Corrientes).

Después Del Juego