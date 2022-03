Regatas Corrientes se reencontró con la victoria este miércoles al superar con claridad a Riachuelo de La Rioja por 104 a 82, para festejar en el debut de Fernando Calvi como entrenador.

En una nueva jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes recuperó la memoria al superar con amplitud a Riachuelo de La Rioja por 104 a 82, para poner fin a la mala racha en el estadio “José Jorge Contte” y volver a trepar al octavo puesto de la tabla de posiciones. En el “fantasma” se destacaron las tareas de Skyler Hogan (21 puntos), Nicolás Aguirre (12 puntos, 10 asistencias) y Gary McGhee (17 puntos, 8 rebotes).

En los primeros cinco minutos del partido ya se pudo notar el cambio de ADN que le impuso Calvi al equipo, que buscó variantes al tiro de tres puntos generando desde la caída y los rompimientos, mientras que en defensa marcó diferencia desde la defensa del pick and roll arrancando así 16 a 6 arriba. Con un buen reparto de goles, a falta de dos minutos para el cierre del cuarto habían anotado los cinco iniciales del remero, y la distancia llegó a 25-10, aunque finalmente el marcador sería 30 a 17.

Luego del primer descanso, los riojanos cambiaron la cara con su segunda unidad, consiguiendo encontrar la vía al gol y poniendo un parcial 2-11 para limar la diferencia y posicionarse 32 a 28 en cuatro y fracción de juego. Sin embargo, el aguante fantasma llegó con arrestos individuales de Arengo y la fineza desde el perímetro a cargo de Hogan y Piñero para volver al doble dígito de distancia (42 a 32) con tres y medios para el cierre.

El duelo se tornó gol por gol pero la diferencia se mantuvo, y finalmente el primer tiempo quedó 51 a 41 para el local.

De vuelta al juego el remero tuvo unos primeros minutos letales con gran aporte goleador de los cinco iniciales para sacar una ventaja larga sobre su rival, 69 a 46 en apenas dos y medio de juego. La visita tuvo a Espinoza como conductor ofensivo, además de un buen aporte de Corbalán, aunque no pudo terminar de ponerse a una distancia que le permita entrar en juego ni contrarrestar los 33 tantos anotados por Regatas, y el periodo terminó 84 a 65.

En el último capítulo Regatas intentó bajarle el ritmo al juego para evitar cualquier tipo de reacción del rival, aunque ‘El Eterno’ (Riachuelo) con mucho amor propio no aflojó en ningún momento y siguió empujando, pudiendo recortar hasta 15 la diferencia 97 a 82 con dos y medio para el cierre.

Todo quedó ahí y la historia concluyó 104 a 82. De esta forma, el elenco correntino cortó la racha negativa de dos derrotas en fila y buscará cerrar de la mejor manera su último juego como local de la fase regular frente a Oberá el sábado desde las 21:30 hs. “El Eterno” se medirá con San Martín este viernes en el “Fortín Rojinegro”.

SÍNTESIS

Regatas Corrientes 104: Nicolás Aguirre 12, Juan Pablo Arengo 19, Skyler Hogan 21, Facundo Piñero 10, Gary McGhee 17; Juan Cruz Scachi 2, Tobías Franchela 2, Marco Giordano 11, Agustín Cáffaro 2, Joaquín Marcon, Paolo Quinteros 2, Xavier Carreras 6. DT: Fernando Calvi.

Riachuelo 82: Nicolás Paletta 4, Gary Ricks 2, Miguel Gerlero, Pablo Espinoza 19, Martín Leiva 6; Juan Pablo Corbalan 15, Ignacio Alessio 10, Ramiro Sánchez 11, Selem Safar 15, Lucas Gallardo. DT: Daniel Farabello.

Progresión: 30-17, 51-41, 84-65, 104-82.

Árbitros: Diego Rougier, Gonzalo Delsart y José Domínguez.

Cancha: “José Jorge Contte” (Corrientes).

