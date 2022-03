Un cerrado y vibrante partido, pero sin mucho goleo, se vivió anoche en el estadio del parque Mitre, donde La Unión se quedó con una victoria durísima por 66 a 61 frente a Regatas Corrientes. Se definió en los últimos segundos del encuentro.

Patricio Tabarez cumplió con la ley del ex, siendo la figura del encuentro con 16 puntos y 8 rebotes, 8 en el último cuarto. Franco Vieta fue clave con 7 puntos seguidos en los últimos minutos. En el elenco local Arengo y Quinteros anotaron 9 cada uno. McGhee convirtió 7 y nuevamente se destacó con 11 rebotes.

Regatas Corrientes sumó así su cuarta derrota en fila y ahora buscará levantar cabeza el sábado frente a Oberá Tenis Club como visitante. Los minutos iniciales fueron equitativos en cuanto al goleo en ambos lados. Así el primer período finalizó 14 a 13 para los locales.

El segundo cuarto tuvo variantes en cancha, ya que ambos comenzaron con su segunda unidad, y allí el Remero tuvo la buena aparición de Franchela quien con dos bombas llegó a poner a su equipo 24 a 19 arriba en cuatro minutos de juego. Los formoseños mejoraron en ambos costados y con un score repartido clavaron un parcial de 0-8 para ponerse arriba 24 27 a falta de dos minutos y medios. La tónica se mantuvo en ese margen, y el primer tiempo quedó en manos visitantes 29 a 31.

De regreso al juego, La Unión mantuvo el liderazgo del encuentro con el aporte de Cuthberson quien de a poco se fue convirtiendo en su principal arma ofensiva, llegando así al minuto y fracción final 38 a 43 adelante. Si bien el Fantasma pudo arrimarse con el aporte del banco (Carreras 7 en el cuarto y un triple de Quinteros), la U lo aguantó y se fue al último descanso al frente 43 a 47.

La ley del ex se cumplió en el amanecer del último capítulo, donde una seguidilla de Pato Tabarez con 8 puntos seguidos le dio la ventaja más grande del juego a los formoseños, 47 a 55, en dos minutos de juego. Sin embargo, el local fue limando diferencias. Primero, llegó una bomba clave de Piñero para colocarse 51 a 55 por detrás promediando el parcial. Llegando al minuto de cierre, apareció la carta ofensiva “fantasma”, Arengo con una bomba y una bandeja para poner al frente al local después de más de 20 minutos 58 a 57.

A partir de allí fue un final no apto para cardíacos. Vieta, con 4 seguidos, le volvió a dar una ventaja a su equipo por 58 a 61, pero allí cayó como anillo al dedo una bomba de Piñero para dejar todo en tablas con 50 segundos. Vieta que estaba encendido clavó otra daga de tres puntos, y el Remero tuvo dos chances en las manos de Arengo y Piñero para empatar las cosas, pero no contó con efectividad. Finalmente, los formoseños maquillaron desde la línea y la historia quedó 61 a 66. La Unión, por su lado, intentará seguir sumando para escaparse del fondo de la tabla el viernes cuando enfrente a San Martín.