Gabriel Piccato asumió que “estamos en una situación delicada, pero siguen estando todos los objetivos por alcanzar”.

Regatas Corrientes no está atravesando un buen momento en la Liga Nacional, donde suma cuatro partidos seguidos sin ganar, y el técnico hizo su análisis de la situación del equipo del Parque Mitre.

El entrenador realizó un análisis del encuentro (derrota a manos de La Unión de Formosa 66/61), principalmente comparándolo con otros partidos en el cual el equipo terminó con un tanteador bajo (61) como ante La Unión. “Tuvimos muchos de estos juegos con score bajo, con falta de eficacia, el trabajo defensivo es relativamente bueno, pero hay demasiadas perdidas, rebotes ofensivos, ese es el eje creo, perdemos el balón, tiros bien elaborados no encestamos y eso te lleva a dar hándicap mental al adversario y con el correr del juego la presión va subiendo, porque está claro que tenemos objetivos ambiciosos y a veces el jugador empieza a pensar más en la consecuencia del lanzamiento que de disfrutarlo”.

FALENCIAS

En cuanto a las falencias que mostró su equipo los últimos partidos, Gabriel Piccato comentó que “es normal que nosotros sintamos eso por el objetivo es alto, lo que tenemos que hacer es refocalizar porque lo que te va a llevar a ganar es volver al juego, volver a disfrutar, a generar una situación favorable, y siempre a estos partidos se les atribuye que faltó alma, que no pusimos todo lo que había que poner, hay que defender más, pero el partido fue chato, se hizo con más errores que de aciertos, y es verdad, reconozco que es una situación delicada, pero siguen estando todos los objetivos por alcanzar”.

En cuanto a la posibilidad de terminar la fase regular entre los cuatro primeros, Piccato consideró que “es relativo, si evaluó el final de hoy (miércoles) si se está lejos, por lo que mostramos en este partido sí, pero si tomamos una muestra más amplia y vamos al global todos los equipos estamos muchos más cerca del último y mucho más cera del primero”.

El DT remero se refirió a si se evaluó la posibilidad de hacer algún cambio más en el plantel, “desde el entrenador hasta los jugadores estamos en evaluación siempre, viendo de qué manera se puede mejorar, después hay un montón de situaciones que tienen que ver con disponibilidad económica, el tiempo del mercado, etc.; pero hay que asumir la realidad, es súper doloroso, por eso estoy acá, porque hay que dar la cara y fundamentar, todo lo que exprese es simplemente un análisis, no es ninguna excusa, la responsabilidad es siempre del entrenador, el entrenador es el padre de la derrota y los jugadores son los que ganan, pero así tiene que ser porque todo tiene que circular alrededor de los jugadores que es lo más importante, la gente viene a ver a los jugadores”.

