La justicia rechazó que un albañil cobre una demanda por accidente laboral. El trabajador cayó de un andamio donde realizaba una obra para un particular en el marco de un contrato verbal y se fracturó el tobillo. En el fuero civil, pretendía cobrar una suma de dinero por daños y perjuicios, pero en todas las instancias se le negó la posibilidad por no existir una relación laboral entre las partes.

El Superior Tribunal de Justicia mediante sentencia Civil N°22/22 rechazó, por unanimidad, un recurso extraordinario presentado por un albañil que demandó por daños y perjuicios a un hombre que lo contrató verbalmente para realizar modificaciones en su domicilio.

El STJ confirmó lo decidido en primera y segunda instancia, donde se consideró que el trabajador lastimado y los demás albañiles se obligaron en carácter de cuentapropistas y no existió entre las partes una relación de empleo que involucre la aplicación de la normativa laboral.

Los ministros explicaron en el fallo que la responsabilidad imputada al actor debía regirse por las normas del contrato de locación de obra, y el dueño no debía responder por la imprudencia o negligencia del locador. Tampoco por el riesgo propio de la actividad para la cual había sido contratado y sobre la que tenía conocimientos específicos.