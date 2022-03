Se acreciente el escándalo social e institucional, que tuvo en las últimas horas una pueblada en Gobernador Virasoro exigiendo justicia e imponiendo cárcel para los abusadores de menores. Hubo una marcha hasta la puerta de un comerciante -le rompieron todo el local en la mañana de ayer-, acusado de violar a una menor del hogar. El hecho tomó trascendencia nacional.

El Hogar de Niños “Rincón de Luz” de aquella ciudad de la provincia de Corrientes, fue motivo de protestas por las denuncias que pesan sobre su echada directora, por supuesta corrupción de menores.

La mujer (Sonia Andrea Prystupczuk), que hoy presentó su renuncia presionada por la sociedad, ya fue señalada en el año 2021 ante la Justicia como la máxima responsable de los maltratos, abusos y torturas que tenían como blanco a los niños alojados en ese establecimiento. La directora había sido denunciada en el año 2021 por Leandra Alves, una orientadora del hogar, quien en aquel momento manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en esa institución.

SUICIDIO

Si bien esta denuncia no avanzó en las vías judiciales, la reciente noticia del hallazgo sin vida de Claudio F. el menor de 14 años, hizo que se desencajonara el expediente. El abogado querellante, Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, presentó un escrito ante la Justicia exigiendo la inmediata detención de la directora del hogar y de un comerciante denunciado también por supuesto abuso de menores.

Trascendió la información que ya estaban detenidos, pero los padres y familiares de los niños salieron a verificar si la noticia era cierta y encontraron a la directora dentro de un auto acompañada por otra persona, la grabaron con sus teléfonos y le advirtieron: “Con los chicos no, esto no va a quedar así“.

La falsa noticia de la detención de la mujer, causo más indignación y a sacó a la calle a los lugareños en una marcha autoconvocada que, con canticos y carteles, exigieron justicia por la memoria de Claudio F. y los demás niños que fueron víctimas de los actos aberrantes a los que fueron sometidos.

Uno de los puntos donde se concentró la marcha, fue en la puerta del comerciante denunciado. luego siguieron su camino en búsqueda de la directora que ante la presión social -aseguran- decidió presentar su renuncia.

TRASCENDENCIA NACIONAL

Una joven que vivió en el hogar, habló y complicó más a la mujer denunciada. En su relato a minutouno.com, brindó detalles de cómo la familia de la directora vivía dentro del hogar, utilizando las instalaciones como si fuera de su propiedad y a los niños como empleados domésticos a su servicio. Agregó que, para el cumpleaños de 15 de su hija, utilizo el salón del hogar, que previamente hizo limpiar por los chicos.

La querella advirtió, más allá de la renuncia presentada por la responsable del hogar, que la mujer deberá someterse a la justicia local.