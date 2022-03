Ante la Fiscalía N°3. La historia vuelve a repetirse. Formalizan una nueva denuncia penal por la distribución de la publicidad oficial. La primera causa, que alguna vez se convirtió en emblemática, culminó con tenues condenas. Entre los involucrados se encontraba el ex gobernador Arturo Alejandro Colombi (foto).

Hoy se encuentra en grado de apelación y la defensa espera que las sentencias caigan por errores procesales.

Ahora la ex apoderada del radicalismo local, Silvia Adriana Casarrubia, presentó otra acusación ante la Fiscalía de Instrucción N°3. Apunta a posibles prestanombres, a sociedades y personas físicas con igual domicilio como beneficiarios de la pauta gubernamental, las que pertenecen al mismo medio de prensa, como propaladores de la propaganda del Estado Provincial.

También monotributistas con inicio de actividades en 2020 cobrando volúmenes importantes, como también ex intendentes y concejales, como las parejas de jefes comunales.

La lista se filtró un mes atrás y recorrió las redes sociales y la plataforma de WhatsApp, derivando en esa presentación judicial.