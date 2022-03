Alberto Fernández reconoció la crisis en el Frente de Todos: “No me acompañaron”. Tras el desacuerdo con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el presidente de la Nación, aseguró que “escucha a todos los sectores del Frente de Todos”, pero que “él es quien toma las decisiones”.

Luego de los desacuerdos con Cristina, el presidente Fernández, pidió la “unidad de todo el frente oficialista”. Afirmó que “escucha a todos los sectores del Frente de Todos”, pero “es él quien toma las decisiones”.

Este martes, Alberto reconoció la interna que el Frente de Todos está atravesando tras el conflicto que surgió por el rechazo de algunos sectores del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente de la Nación expresó en declaraciones radiales que “yo escucho a todos, pero el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Ella tiene que entenderlo, así funciona la República”.

“Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, agregó en desacuerdo con los sectores que no lo apoyaron frente al proyecto con el organismo internacional y remarcó que “no todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos”.