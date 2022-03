Después del feroz ataque en patota a la salida del boliche, aseguraron que “no lo mataron de milagro“. El cuñado del joven agredido comentó que “tiene la cara desfigurada; tiene fisuras en el maxilar, en el pómulo y en la cavidad orbitaria; están esperando que se desinflame un poco para ver si corre peligro la visión de un ojo”.

Tras la golpiza que sufrió Emanuel Velázquez a la salida de un boliche, Alberto Corro cuñado del joven, comentó desde radio Dos que “gracias a Dios está fuera de peligro; esperábamos la tomografía por si tenía secuelas en el cerebro, pero no salió nada; tiene la cara desfigurada, con fisuras en el maxilar, en el pómulo, donde se aloja el ojo, y están esperando que se desinflame para ver si corre peligro el ojo”.

Detalló que Emanuel entró al hospital en estado de inconsciencia. “Así fue encontrado en la calle; estuvo dormido hasta las 2:00 de la tarde; ahora está bien, pero está muy conmovido y muy dolorido; no puede comer y le cuesta hablar”. Según Corro, su familiar “estaba yéndose al estacionamiento para encontrarse con sus amigos; en ese momento estaba solo, después recuerda que se cae al piso y nada más”.

El cuñado del joven agredido comentó que Emanuel recibió golpes en la cara: “Fueron golpes y patadas fuertes en la cara, por eso lo dejaron así, lo abandonaron en la calle”.

INVESTIGACIÓN

Alberto Corro detalló que, hasta el momento, recabaron una serie de datos como el color de la camioneta, modelo y número de patente. “Todos esos datos los tiene la policía, pero queremos ser cuidadosos porque son todos datos informales”, dijo.

“Después de hacer una cadena de pedido en redes sociales, recibimos mucha información, todo coincide en datos y algunos nombres también coinciden, le dimos todo a la justicia para que se incorpore en la investigación”, relató y agregó que “es una camioneta 4×4 Amarok, eso es lo que sabemos hasta ahora, nos dijeron que eran cinco chicos y una chica”. Alberto Corro sostuvo que “puede ser un hecho aislado, o que le hayan confundido con otro chico, solo le golpearon en la cara, no en el cuerpo, eran patadas fuertes en la cara, por eso lo dejaron así, lo abandonaron en la calle”.

Respecto a si pudo haber alguna pelea dentro del boliche (Zavod) “sus amigos nos dijeron que estaba todo bien, no había pasado nada en el boliche. Ema es una persona muy tranquila”. Sostuvo que “puede ser un hecho aislado o que le hayan confundido con otro chico” y mencionó que no tiene problemas con nadie. “Su grupo no es conflictivo, es una persona tranquila, no sale casi a los boliches, nos da impotencia saber que lo golpearon con tanta brutalidad sin motivo”.

RUGBY

Corro comentó que Emanuel es jugador de rugby de San Patricio: “pertenecemos al Club pero él está con una lesión en la espalda, por eso no está jugando, yo sí jugué el sábado en Resistencia”, cerró Corro.

Foto época