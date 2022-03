El mandatario provincial dijo que “nadie puede prever una catástrofe y jamás nos sentimos desbordados”. Gustavo Valdés destacó la fuerte inversión en la reconstrucción de lo dañado.

El gobernador aspira a contar con más asistencia de Nación. “Necesitamos tener un apoyo contundente del Gobierno Nacional, no puede ser que no tenga medios aéreos preparados, estamos planteando que vuelva la estación aérea en Cañada Quiroz”, aseveró desde radio Dos.

El mandatario destacó que “nunca me sentí desbordado porque es algo que no se pudo prever”, al hablar de la catástrofe provocada “por la sequía más grande del último siglo” y declaró que “el pasto parecía un decorado, pisábamos y crujía, era algo nunca visto”, y destacó la inversión de 200 millones en el Programa Renacer Iberá, para afrontar los costos del trabajo de “veterinarios solidarios que están curando animales”.

Lamentó “no haber tenido diez aviones, cinco helicópteros” y “no haber pedido con más fuerza los recursos al gobierno nacional”. Relacionó esa necesidad de contar con una base permanente de aviones hidrantes porque “somos la primera potencia forestal de Argentina, los recursos no vienen para comprar helicópteros, por eso es importante que la Nación provea estos elementos”.

Anunció la creación de “cinco cuarteles específicos que sean de brigadas forestales” con personal profesionalizado y resaltó la tarea que cumplen los bomberos voluntarios y el compromiso oficial de “fortalecer los cuarteles en cada pueblo”.

Destacó el número de entidades que cumplen esa tarea en los municipios del interior.

Apuntó que “nosotros acabamos de comprar 80 unidades para la concreción de la brigada forestal” al mencionar su diálogo con ejecutivos de Toyota. Agradeció a Acindar la disposición para garantizar insumos para restaurar los alambrados destruidos.

En cuanto al rescate y asistencia a los animales afectados por los incendios, valoró el rol que cumplen los especialistas y trabajadores del “Centro Aguará, que es del Estado de la provincia” y en ese punto: “Somos la provincia que más trabaja con la reintroducción de especies para el Iberá, estamos trabajando con los equipos que están en el lugar”.

Decir lo que nos pasa

“Tenemos la obligación de decir lo que nos pasa, de contar la realidad”, aclarando respecto del vínculo institucional con el gobierno nacional. “Si nos ningunean les voy a decir, sin vueltas. Cuando decíamos que no nos estaban ayudando lo dije, y después cuando vino el funcionario le agradecí por lo que se hizo”. Respondió que “hay que poner una base nacional de manejo del fuego en Corrientes y no nos escuchan”. Ratificó el compromiso de tomar decisiones ante el impacto del cambio climático “garantizando la protección del ambiente sin descuidar las políticas de desarrollo sustentable”.

Valdés dijo que “tenemos un millón de hectáreas protegidas, vamos a tener un inventario de humedales, cuáles son nuestros bosques nativos” y sostuvo que “tenemos que combinar ecología y producción en toda la provincia”.

De los sectores más perjudicados, el gobernador mencionó: “El sector yerbatero no tuvo incendios, pero sí sequía, Argentina importó el 10% de lo que consumió, también tuvo impacto en el arroz, en ganadería”.

“Estamos fondeando el desarrollo rural por el tesoro, eso tiene un impacto, necesitamos que el instrumento que genera la Constitución se utilice para el momento de emergencia, no reclamamos cosas que no estén en la Constitución, reclamamos lo que es nuestro”, destacó Valdés. Consideró que el paro docente del viernes “es legal y un derecho de los trabajadores”, resaltando que SUTECO lleva muchos años sin acordar con el gobierno. Valoró el rol del gobierno de Mauricio Macri en la devolución del 15% de coparticipación a las provincias.