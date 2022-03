Monto disponible para todo el personal. Desde este miércoles 16, los municipales cobrarán el plus con aumento. El pago para los trabajadores de planta y contrato se hará desde mañana. Los agentes Neike bancarizados tendrán depositados su plus este día 16. Los Neike no bancarizados cobrarán por terminación del DNI, desde el 16 y hasta el jueves 18, en la Caja Municipal de Préstamos.

Este miércoles 16 de marzo, la Municipalidad de Corrientes iniciará el pago del plus para todo el personal, según informó el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Ratificó que está incluido el incremento de $5.100 a $6.500, cumpliendo con el compromiso al que se llegó tras el acuerdo logrado el miércoles 9 con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) en comisión paritaria.