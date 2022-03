En la ciudad de Corrientes, hubo una nueva manifestación pacífica para exigir justicia por Sandra Silguero: “Mi hermana no descansa en paz“, sentenció Karina. Esta mañana se desarrolló una marcha en el centro capitalino para pedir la efectiva busca de Diómesis Daniel Borlicher, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2015 por el femicidio de Sandra Silguero.

Karina, como hermana de la víctima, remarcó que “no tuvimos respuestas, nadie se comunicó con la familia”.

Las primeras horas del día se efectuó una manifestación pacífica donde mujeres, familiares y organizaciones sociales exigieron la efectiva búsqueda de Borlicher, prófugo de la justicia desde el año 2015 por el femicidio de Sandra Silguero.

Tras conocerse que la Justicia había aumentado a un millón de pesos la recompensa a quien aporte información de su paradero, Karina Silguero, hermana de Sandra, manifestó que la noticia la recibieron a través de los medios locales. “Nos enteramos por colegas de ustedes, nadie nos informó. A los familiares de víctimas de violencia de género no nos toman en cuenta, nos dan cinco minutos y nos dejan”, se quejó. “Hace siete años que no sabemos nada de este femicida, lo único que queremos es que nos reciba el ministro (Duarte) y trabajar en conjunto para atraparlo. Estamos cansados de tanto manoseo, de tanta injusticia, no vamos a dejar que queda impune”, remarcó.

“El apoyo de las mujeres es sonoro, pero la Justicia deja mucho que desear”, aseguró. Minutos antes de dar por finalizada la concentración, Karina fue recibida por el subsecretario de Gobierno, Luis Bravo, ya que el ministro “se encontraba en una reunión”.

