Luego del triunfo de anoche, Lionel adelantó que “después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas”, cuando fue convocado por la TV terminado el encuentro. Messi fue ovacionado en la Bombonera, antes, durante y después del triunfo ante Venezuela. Ese mimo unánime, aparentemente, lo hizo dudar en su idea de dejar al equipo albiceleste después del Mundial de Qatar de noviembre.

El capitán y líder de la selección argentina de fútbol afirmó que después de jugar el Mundial hará un replanteo en su vida profesional, aunque no precisó cuáles serán las opciones. “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegue bien o mal. Esperemos que sea de la mejor manera”, dijo al terminar el partido en Buenos Aires por la penúltima fecha de la clasificatoria sudamericana. La Pulga marcó el tercer gol a los 82 minutos tras parar con el pecho un pase preciso de Ángel Di María y rematar pifiado, lo que descolocó al arquero Wuilker Faríñez.

Argentina estaba clasificada, pero se exigió para despedirse a toda orquesta de los hinchas en La Bombonera, pues no volverá a jugar en el país antes de la Copa del Mundo. A los 34 años y con 81 goles con la camiseta nacional, Messi no está viviendo un buen momento en su campaña en el París Saint-Germain, luego de la áspera desvinculación del FC Barcelona, donde hizo historia con un aluvión de goles y copas ganadas.

Ante una pregunta sobre su futuro dijo: “No sé. Pienso en lo que viene y está cerquita y es el partido con Ecuador (martes en Guayaquil). Después los partidos de preparación en septiembre y octubre. Después el Mundial. Y después no sé”.

“Hace tiempo que soy feliz aquí en Argentina. Con el público y esta selección es lindo disfrutar, como ganar la Copa América (Brasil 2021) con un grupo maravilloso”, indicó.

Destacó que la victoria, antes de cerrar la serie sudamericana el martes, fue importante “para despedirse de la gente porque no vamos a volver a jugar (en Argentina) antes del Mundial”.