En el marco del 21 de marzo Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, la Dirección de Discapacidad, a través de la Coordinadora del Programa Mercedes Inclusiva, licenciada Lorena Olmedo, realizó el primer encuentro virtual con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

Tuvo lugar en el Centro Cultural de la Estación, con la participación de padres y tutores de personas con síndrome de Down.

Raúl Quereilhac y Pablo Bongiorno socios fundadores de ASDRA, contaron su experiencia de padre y abuelo, además, intercambiaron opiniones e ideas con los tutores presentes.

Melina quien tiene 35 años, hija de Raúl, comentó su experiencia de vida cerrando su exposición con el siguiente mensaje: “muchas gracias por invitarme a participar de este encuentro para contarles que ¡Soy muy feliz!“.

La licenciada Olmedo agradeció al equipo de ASDRA por la predisposición y a las familias que pudieron estar presentes “estamos convencidos/as que el trabajo en red y el intercambio de experiencias nos fortalece” culminó.

