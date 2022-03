De no creer. Luego que el Tribunal de Revisión de Mercedes, revocara la domiciliaria de los tres imputados por el megafraude de Generación Zoe en Goya, dictándole la prisión preventiva, la investigación casi se paralizó.

El fiscal Patricio Palisá, sus secretarios y la mayoría de los empleados de esa área judicial, se tomaron vacaciones. No quedó nadie en plena faena de lo que se considera, una de las causas más resonantes de los últimos 15 años en la provincia. La querella puso el grito en el cielo, se quejó y tuvo que hacerse cargo el Fiscal de Cámara, Guillermo Barry, para impulsar los allanamientos que estaban programados. Algunos de ellos se realizaron este viernes, en búsqueda de vehículos que la banda de estafadores les pedía a los inversores cuando no tenían dinero en efectivo para depositar.

Se encuentran detenidos los hermanos Nicolás y Javier Medina y Lucas Camelino, considerado el número 3 en la organización delictiva, conducida por Leonardo Cositorto como cabecilla, y Maximiliano Javier Batista como su segundo. La estafa, solo con clientes de Goya, superaría los 8 millones de dólares.