Luego de dos años de pandemia, Gustavo Valdés valoró que “más de mil personas trabajaron para salvar vidas”. El gobernador de la provincia destacó el trabajo de todo el personal médico y el esfuerzo realizado por parte de los integrantes del sistema sanitario. Al cumplirse dos años del inicio de la pandemia de Covid19, destacó a todo el personal médico y el esfuerzo realizado por parte de los integrantes del sistema sanitario. Resaltó la labor realizada en el estudio sobre el tratamiento con suero equino.

“Se cumplen dos años de pandemia. Hace dos años tomamos la difícil decisión de suspender las clases e ir a nuestras casas para protegernos. Hubo muchas críticas, pero salimos a enfrentar con decisión a una enfermedad desconocida”, dijo en su introducción Valdés, resaltando que “construimos el Hospital de Campaña en tiempo récord, conseguimos respiradores y test, y fuimos superando instancias, paso a paso”.

El mandatario hizo público su agradecimiento, en nombre del pueblo de Corrientes a todos quienes de una u otra manera aportaron su grano de arena para salir adelante en esta pandemia. “Más de mil personas trabajaron codo a codo, muchas veces sin descanso, para salvar vidas”, aseveró y comentó que en la reciente última ola de Covid19, “nuestros especialistas nos indicaron que iba a darse de manera cíclica y que los contagios iban a caer” y, en virtud de ello, “tomamos la decisión de no restar movilidad a la sociedad que ya estaba harta de no tener libertad durante tanto tiempo de encierro”.

“Los números como podemos ver hoy, bajaron drásticamente. Estamos bien, pero no nos podemos relajar ni descuidar, ya que llega la época de frío”, agregó.

SUERO EQUINO

Valdés se refirió al trabajo de investigación de los profesionales del Hospital de Campaña, abarcando a la Ivermectina y al suero equino hiperinmune, donde “no escatimamos un solo peso para cuidar la salud de los correntinos”.

“Hoy contamos con cerca de 50 dosis mensuales de suero, con una inversión del orden de los 70 millones de pesos”, mencionando que la Provincia fabricó respiradores, alcohol en gel e Ivermectina, sumado a una encomiable labor investigativa y científica que “habla por sí sola del profesionalismo de nuestra salud pública”.

Expresó que “no podíamos dejar de exhibir ante la sociedad estos resultados de investigación y a los profesionales que lo hicieron posible” y volvió a agradecer el esfuerzo conjunto de médicos y profesionales comprometidos, “como lo han demostrado en estos 24 meses de pandemia”.