La concentración de manifestantes inició pasadas las 15:00 en Costanera norte y de allí marcharon hasta el ex Regimiento Nº9 donde se concretó un acto y posterior festival. En Corrientes, las organizaciones de derechos humanos realizaron por primera vez visitas guiadas al ex centro clandestino del Regimiento de Infantería 9 con sobrevivientes y actores de los juicios y luego se continuará con las visitas públicas.

Por la tarde, desde las 15:00 organizaciones sociales se congregaron en Costanera norte para una marcha hasta el Ex Regimiento donde a las 17:00 estaba previsto un acto. Tras esa conmemoración, se realizaba un festival.

Damián Lizarro de la JP Evita Corrientes expresó “hoy 24 de marzo estamos marchando en memoria de los 30.400 desaparecidos, secuestrados y torturados clandestinamente en época de dictadura”. Añadió que “estamos rememorando a esas almas que murieron militando y combatiendo por una Patria mejor”, indicó.