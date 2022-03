Deberá enfrentarse con Deportivo Concepción. La Federación Correntina de Fútbol (Fecof) dio a conocer las llaves de los octavos de final del Torneo Provincial que pone en juego la Copa ‘Juan Carlos Espinosa’, que clasificará a un equipo al Torneo Regional Federal Amateur 2022.

Si bien queda un partido postergado de la zona F entre Berón de Astrada de Pueblo Libertador y Juventud Unida de Sauce que se jugará este martes, este fin de semana se disputaron los partidos de la sexta y última fecha del Provincial de la Fecof y quedaron definidas las llaves entre los 11 ganadores de grupo y los 5 mejores segundos.

Los primeros de cada grupo fueron: Sarmiento de Santo Tomé, San Martín de Santo Tomé, Madariaga de Paso de los Libres, Victoria de Curuzú Cuatiá, San Lorenzo de Monte Caseros, Berón de Astrada de Pueblo Libertador, San Ramón de Goya, Deportivo Mandiyú, Deportivo Concepción, Hogar Hermanos de Bella Vista y Puente Seco de Paso de los Libres; en tanto que los 5 segundos fueron Atlético Virasoro, Alemar de La Cruz, Centenario de Curuzú Cuatiá, Sportivo Santa Lucía y Villa Rivadavia de Mercedes.

Los octavos de final se jugarán en el sistema de ida y vuelta. Los ganadores pasarán a cuartos de final donde primará la cercanía geográfica para armar las llaves por lo que si clasifican dos equipos del mismo lugar deberán eliminarse en esta instancia. Los ganadores jugarán las semifinales y los dos vencedores irán por el título y la clasificación al Regional Federal Amateur 2022, haciendo la salvedad de Victoria que posee la licencia deportiva para jugar dicho certamen.

OCTAVOS DE FINAL

Deportivo Concepción vs Deportivo Mandiyú

Sportivo Santa Lucía vs Hogar Hermanos (Bella Vista)

Berón de Astrada (Pueblo Libertador) vs San Ramón (Goya) (x)

San Lorenzo (Monte Caseros) vs Victoria (Curuzú Cuatiá)

Villa Rivadavia (Mercedes) vs Centenario (Curuzú Cuatiá)

Alemar (La Cruz) vs Puente Seco (Paso de los Libres)

Madariaga (Paso de los Libres) vs San Martín (Santo Tomé)

Atlético Virasoro vs Sarmiento (Santo Tomé)

(x) si Berón de Astrada le gana por 5 goles o más a Juventud Unida de Sauce, será local de San Ramón en la revancha.

