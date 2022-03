Deportivo Mandiyú se presentará este sábado en la ciudad de Saladas, donde visitará a Deportivo Concepción en el encuentro de Ida de los octavos de final del Torneo Provincial de Fútbol.

El Polideportivo de Saladas volverá a recibir a Mandiyú por el torneo Provincial de Clubes “Copa Juan Carlos Espinosa”. Esta vez en el marco de los octavos de final del certamen instancia, en la que se cruzará frente al local Deportivo Concepción. El encuentro, correspondiente al juego de Ida, está programado para las 19:00.

El “albo” viene de conseguir la clasificación a esta instancia tras ganarle el fin de semana a Centenario de Saladas, lo que le permitió ubicarse como líder del grupo H en la ronda de clasificación. Deportivo Concepción dio la nota de la última fecha de la primera parte del torneo, al ganarle a Boca Unidos por 3 a 1 y, con ello, obtuvieron el boleto a los octavos de final, instancia en la que volverán a cruzarse con un equipo capitalino.

Para esta instancia del certamen provincial, la Federación Correntina de Fútbol, organizadora del torneo Provincial, habilitó la presencia de público visitante en los estadios, por lo que espera que los hinchas de Mandiyú en gran número acompañen a su equipo en el encuentro de este sábado en la ciudad de Saladas.

PROGRAMA

Sábado 19:

19:00 – Deportivo Concepción (Saladas) vs Deportivo Mandiyú (Corrientes)

18:30 – Berón de Astrada (Pueblo Libertador) vs San Ramón (Goya)

21:00 – San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá)

19:00 – Alemar (La Cruz) vs Puente Seco (Paso de los Libres)

Domingo 20

16:00 – Sportivo Santa Lucía (Santa Lucía) vs Hogar Hermano (Bella Vista)

16:00 – Villa Rivadavia (Mercedes) vs Centenario (Curuzú Cuatiá)

16:00 – Madariaga (Paso de los Libres) vs. San Martín (Santo Tomé)

16:00 – Atlético Virasoro (Virasoro) vs Sarmiento (Santo Tomé)

