No los quieren encontrar. La falsa escribana Teresa Vázquez y el joven Felipe Estigarribia, por ahora, son los prófugos más ocultos y que, por el momento, la policía no les puede echar mano. Ambos tienen cierto vínculo con el poder político, y hay quienes piensan que, si no los hallan, es porque no quieren. Vázquez está involucrada en la estafa por la venta de terrenos sobre la ruta provincial 43 camino a Santa Ana. Si la agarran, podría terminar complicando a funcionarios claves del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección Provincial de Catastro en la mega estafa. Dicen que algunos prefieren que siga sin paradero. Hay 5 personas que permanecen detenidas preventivamente a causa, que no se la encuentra. Estigarribia es otro de los responsables de la golpiza al rugbier Emmanuel Velázquez. El joven de 24 años recibió tremendas patadas a la cabeza, tanto que la causa está caratulada como tentativa de homicidio. Según las cámaras se seguridad de la zona del ataque, a metros de un local bailable, Estigarribia es el más comprometido por el grave incidente. Había pedido la eximición de prisión que le denegaron, sus allegados dijeron que se iba a entregar a la justicia. Sin embargo, continúa desaparecido.