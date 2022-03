Boca Juniors se impuso 1 a 0 en el Monumental ante River Plate y las redes sociales no tardaron en inundarse de memes. Este domingo 20 de marzo, el Xeneize vivió un clima de fiesta. Se impuso en el primer Superclásico del 2022, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, merced a un gol de Sebastián Villa a los 8 minutos del segundo tiempo.

Como era de esperarse, los hinchas no tardaron en correr a las redes sociales e inundarlas de memes sobre el partido. Bien se sabe que cuando se trata de partidos como estos, los fanáticos del fútbol están 100% atentos a cada detalle, no solamente del duelo, sino también de la performance de cada involucrado en el encuentro.

Entre las miles de imágenes con humor, dos temas fueron los más relevantes: las atajadas de Agustín Rossi y el juego brusco de Luis Advíncula, fueron los protagonistas de esta lluvia de ediciones. Es necesario remarcar que Boca viene muy golpeado los últimos años, en el mano a mano con el equipo de Núñez y por eso, cuando le toca celebrar, lo hace con todo. El equipo de Sebastián Battaglia fue con todo y logró acomodarse en la tabla de posiciones de su grupo en la Copa de la Liga.

Con respecto al partido, en el primer tiempo, River dominó la mitad de la cancha y el Xeneize no pudo generar ocasiones de gol. Fue así como Franco Armani no tuvo mucho trabajo y terminó siendo blanco de los memes que recorren las redes sociales.

En cuanto al segundo tiempo, Boca pudo ponerse en ventaja gracias al error de dos jugadores Millonarios: Leandro González Pirez y Franco Armani. Mientras tanto, Agustín Rossi tuvo un domingo consagratorio y fue la figura del Superclásico. Si bien el Millonario tuvo la iniciativa y elaboró varias acciones, lamentablemente no estuvo fino en la puntada final para empatar o ganar el partido.