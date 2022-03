Hasta la semana epidemiológica 11 del año 2022. Los correntinos de 15 a 34 años son los más afectados por virus respiratorios. Estadísticas publicadas por el Hospital Vidal demuestran que este grupo etario encabeza las consultas en los consultorios, a diferencia de años anteriores que eran los mayores de 55 años. “Todavía no hay una tendencia definida, pero es para estar alerta“, expresaron.

Las primeras estadísticas locales, que parten del sistema sanitario, revelaron que la circulación de los virus respiratorios se corrió, en las últimas semanas, de los adultos mayores y está afectando principalmente a los adolescentes y jóvenes. Todavía no hay un número elevado en internaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), pero a los médicos les llama la atención que el aumento de casos se da por fuera de la estación invernal.

El Departamento de Estadísticas y Epidemiología del Hospital “José Ramón Vidal” emitió un informe que brinda un panorama, con información entre el 13 y 19 de marzo (semana epidemiológica 11), sobre el contexto epidemiológico, dominado por la circulación de los virus de influenza y un descenso de contagios de Covid19 (ayer hubo sólo 7 casos nuevos).

Las gripes y bronquitis son los cuadros que se presentan a menudo.

El primer dato que salta a la vista rápidamente es que los pacientes de 15 a 34 años encabezan las consultas por enfermedades tipo influenza o gripe (ETI), neumopatías y bronquitis. La primera, con más de 25 consultas en la tercera cuatrisemana (periodo de cuatro semanas), 6 de la segunda patología, y más de 18 en la tercera. “Lo más probable es que las personas mayores, como ya nos vacunamos o estuvimos muchas veces expuestos a la gripe, tenemos mejores defensas. En cambio, estos dos años de pandemia, los jóvenes no estuvieron expuestos a la influenza y no tenían antecedentes de tener tantas gripes y tampoco se vacunaron por no formar parte de grupos de riesgo”, una explicó Viviana Lifschitz, bioquímica y encargada de estadísticas epidemiológicas desde el año 2008.

Aclaró que años anteriores, los mayores de 65 encabezaban las consultas.

Otro dato revelador es que se exhiben la cantidad de casos tipo influenza que se registraron en Corrientes, hasta la semana epidemiológica 11, fueron 2.131, siendo San Miguel (869), San Roque (350) y Curuzú Cuatiá (332) los que en mayor cantidad reportaron. “Todavía no hay una tendencia definida, pero es para estar alerta”, aclaró Lisfchitz. Estas estadísticas forman parte del sistema vigilancia nacional.