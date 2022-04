Sucedió cerca de las Cuatro Bocas. En un confuso episodio, hirieron de un balazo a un hombre en la Autovía R14. El confuso episodio ocurrió en horas de la madrugada por la autovía 14, cerca de la ex Cuatro Bocas. El hombre que viajaba en un vehículo habría sufrido un impacto de bala en la cabeza. La persona herida está internada en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Lo informaron desde la Unidad Regional III.

El confuso episodio tuvo lugar en la Autovía 14 antes de llegar a la ex Cuatro Bocas. De acuerdo a datos policiales, un vehículo que circulaba con destino a Formosa, donde uno de los dos hombres que iban como ocupante sufrió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Los atacados, asustados, siguieron el camino y fueron interceptados por un móvil policial de la Comisaría Tercera a la altura del km 15 de la RN119. El automóvil fue acompañado hasta el Hospital Civil de Curuzú Cuatiá donde el herido quedó internado y según los médicos, estaría fuera de peligro.

Se habría confirmado que la herida es de bala pero que no puso en peligro la integridad física del hombre. Se dio conocimiento a las autoridades judiciales. No se conocen mayores detalles.

