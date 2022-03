No pudo con el poderío de Tokio y Colón sumó su quinta derrota seguida. Esta vez en condición de local al caer sin atenuantes ante el equipo invicto de Posadas por 70 a 53, por lo que no pudo quebrar la mala racha donde acumula cinco partidos seguidos sin ganar.

En el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol, Colón de Corrientes fue superado claramente en su estadio por Tokio por 70 a 53. En el elenco “violeta” se destacaron Juan Cruz Cequeira con 12 puntos y Joaquín Sosa con 11, mientras que en el “oriental” Mariano Gómez fue el goleador con 16 puntos, mientras que Santiago González marcó 15.

En el inicio del partido Tokio comenzó a mostrar sus credenciales de equipo candidato en el NEA, porque con intensidad defensiva, y aprovechando los errores que tenía Colón producto de esa marca aguerrida, consiguió sacar la primera ventaja 6-13. Luego de ese pasaje favorable al elenco misionero, el equipo local comenzó a mostrar una recuperación, se tranquilizó y como el equipo posadeño mermó en su agobiante defensa, pudo ir poniéndose en juego para cerrar ese primer parcial abajo por 15-17.

En el segundo cuarto, Tokio volvió a tener la misma intensidad que al principio del encuentro, lo que seguía provocando pérdidas de balón al equipo de Gerson Sequeira, que además no podía romper esa dura defensa con los tiros externos, ya que tuvo una noche con un porcentaje bajo desde el perímetro. Los misioneros con el trabajo de sus torres Santiago González y Leandro Flamig logró ir tomando una mayor ventaja en el marcador. El local tuvo buenos ingresos de Juan Pablo Gaúna y Jonathan Báez, para irse al descanso más largo abajo por 34 a 22.

En el comienzo del tercer cuarto, los misioneros demostraron porque están invictos en lo que va de la temporada, corriendo la cancha, haciéndose fuerte en los tableros, defendiendo y, por sobre todo, siendo efectivos en ataque siguieron subiendo la diferencia entre los dos equipos, ante Colón que lejos estuvo de la mejor versión que había mostrado en las primeras jornadas de la temporada. Por ello los conducidos por Agustín Ponissi pudieron cerrar un gran parcial al frente por 53 a 39.

En el último cuarto, Colón intentó ir por la heroica y buscar dar vuelta una historia que prácticamente desde el comienzo se les hizo cuesta arriba, con más amor propio y por el empuje de su público, que por el juego que mostró durante todo el encuentro. Pero Tokio siguió sólido en su juego, nunca le dio oportunidades de reacción al “violeta”, y con la buena conducción de Ariel Romero y Lucas Landi, que supieron manejar los tiempos del partido, lograron prolongar su invicto con un claro 70 a 53, que dejó al elenco correntino con su quinta derrota seguida.

SÍNTESIS

Colón 53: Juan Cruz Cequeira 12, Joaquín Sosa 11, Agustín Tabernero 10, Pablo Brocal 1, Emilio Vallejos 10; Pablo Quagliozzi, Agustín Robles, Juan Pablo Gauna 3, Jonathan Báez 3, Lautaro Dogliotti, Gonzalo Ramírez 3. DT: Gerson Sequeira.

Tokio 70: Ariel Romero 10, Lucas Landi 6, Mariano Gómez 16, Leandro Flamig 7, Santiago González 15; Mateo Viana 11, Juan Ramírez 1, Leandro Monteros 4. DT: Agustín Ponissi.

Progresión: 15-17, 22-34, 39-53, 53-70.

Cancha: Colón (Corrientes).

Después Del Juego