Gabriel Morales aseguró que “Boca Unidos está obligado a estar en los primeros puestos”. En la presentación del plantel y la nueva camiseta, uno de los referentes del elenco “aurirrojo”, habló en la previa a lo que será el debut ante Juventud Antoniana de Salta.

El nombre de Gabriel Morales es sinónimo de buen juego y también de gol en Boca Unidos. El rosarino, que volvió al club a mitad de la temporada pasada, decidió quedarse para luchar este campeonato por el ascenso. “Boca Unidos es un club grande, está obligado a estar arriba, en los primeros puestos del campeonato. (…) Esperamos hacer una buena temporada, clasificar a los playoffs y luego tratar de lograr el ascenso que tanto queremos”, señaló el jugador en la presentación del plantel.

El “enganche” dijo estar “ansioso, esperando el partido del debut de este domingo, y contento porque se armó un lindo plantel, con buenos jugadores”. Sobre el primer rival, Juventud Antoniana de Salta, dijo que “venimos preparando hace dos semanas este partido. Sabemos que tenemos que estar con mucha tranquilidad para que el domingo nos puedan salir las cosas bien y podamos dejar los tres puntos en casa”.

Manifestó que en la preparación “fuimos de menor a mayor. Tratamos de buscar un equipo, plasmar una idea de juego, en lo que fue una larga pretemporada, pero nos sirvió para encontrar un once que prácticamente lo pudimos mantener en todos los amistosos”. Consultado acerca de cómo describiría el juego del equipo, para Gabi “tenemos muchos jugadores de buen pie y arriba contamos con compañeros que son veloces; somos un equipo muy vertical, y esperamos que en la temporada podamos sacarle fruto a todo eso”.

El futbolista, que viene de ser goleador de Boca Unidos en el torneo 2021 jugando la mitad de la temporada, estuvo la semana pasada afectado por un cuadro gripal. “Estuve unos días con fiebre, pero por suerte me recuperé y, este lunes, volví a entrenar con el plantel”. Respecto a los rivales en el torneo, expresó que “todos los equipos del Federal A son difíciles. Sabemos que hasta el más modesto puede dañar. A Boca Unidos todos le juegan como a un grande, a morir, y nosotros tenemos que dar también ese plus buscando sacar lo mejor que tenemos para que esta temporada nos vaya lo mejor posible”.

El Litoral