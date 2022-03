Ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social, insólitamente culpan a la justicia por no haberles comunicado lo que pasaba en los hogares de niños Rincón de Luz y María de Nazareth. El argumento oficial de que la causa estaba politizada, como una estrategia de sacudirse la responsabilidad, cayó prácticamente en un abismo. Se supo que la condena de 20 años de prisión, dictada contra Oscar Ferreyra a principios de marzo por el abuso sexual a 5 menores en el establecimiento, fue a raíz de una denuncia realizada por orientadoras de Santo Tomé.

Habían advertido vejaciones en las niñas cuando fueron a esa localidad, ante refacciones edilicias en el predio de Gobernador Virasoro. Otros creen que ese traslado operó porque empezaron a conocerse los abusos.

Le pidieron explicaciones a Sonia Andrea Prystupczuk por los signos de maltrato en las nenas quien, sencillamente, les respondió que las menores eran manipuladoras y mentirosas, y que no había que creerles lo que decían. Igualmente avanzaron en la acusación que terminó con la fuerte condena contra Ferreyra.

La niña de 9 años que denunció a este monstruo, terminó siendo castigada y encerrada por semanas.

El otro dato, es que el hijo de Prystupczuk, quien fue empleado por su madre en el Hogar, terminó con una orden de restricción por pegarles con violencia a los menores. Increíblemente no se lo echó, sino que, para salvarle el trabajo, se lo trasladó a un asilo de ancianos.

El ministro Adán Gaya admitió ante la prensa que no estaba anoticiado de todo lo que ocurría en el Hogar del Terror, aunque si lo sabía el director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría. Uno de sus funcionarios más cercanos que le ocultó la realidad.

Si bien a Prystupczuk se la separó del cargo, María Eugenia Cohen, la asistente social que en sus informes aseguraba que Rincón de Luz y María de Nazareth, eran prácticamente Disney, continúa en funciones, como la psicóloga Clementina Smith, que evaluaba que los niños vivían como Alicia en el País de las Maravillas.