“Son falsas acusaciones. Limpiaré mi buen nombre. La justicia y el tiempo pondrán las cosas en su lugar“, escribió en su cuenta personal. Prystupczuk venía desempeñándose al frente del Hogar “Rincón de Luz” de Gobernador Virasoro, como coordinadora de Instituciones de Minoridad y Familia en el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy envuelto ese lugar oficial en serias denuncias sobre supuestos abusos de menores que se vendría dando desde hace mucho tiempo, según las exposiciones hechas ante la justicia.

Sonia Andrea Prystupczuk, apartada del cargo según el ministro Gaya, utilizó las redes sociales para anunciar que “decidí dar un paso al costado en la Coordinación de Instituciones de la Dirección de la Niñez a fin de ocuparme en limpiar mi buen nombre en el ámbito que corresponde: la Justicia”.

Consideró que “las falsas acusaciones no sólo me afectan a mi sino a un hermoso equipo de trabajo que dan todo de si para lograr resultados de excelencia”.

“Me voy sabiendo que la justicia y el tiempo pondrán en orden las cosas y agradezco la amistad, solidaridad y acompañamiento de todos los agentes que desempeñan tareas en las instituciones”, agregó.

“Gracias a las cientos de personas que me escribieron dando su apoyo y a aquellos que en estos años colaboraron con el trabajo”, cerró.

M.A