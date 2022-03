Se vivieron momentos de tensión en la principal peatonal capitalina, donde la policía intervino para desalojar manteros. No tenían permiso para comercializar sus productos allí. Se resistieron a dejar el lugar y fueron cercados por efectivos policiales. Frente a la plaza Vera, donde dos inspectores municipales solicitaron a un grupo de manteros que se retiraran porque no tenían permiso para comercializar sus productos allí. La discusión subió de tono y debió intervenir la policía para que la situación no pasara a mayores.

Los inspectores realizaban un relevamiento a lo largo de la peatonal y alrededor de las 17:00 del miércoles se le solicitó a un grupo de vendedores de artesanías que debían retirarse, debido a que no tenían el permiso municipal correspondiente. “Volvimos después de las 19:00, seguían en el lugar y estaban bebiendo. Si están trabajando, no pueden beber. Les pedimos que se fueran y gestionaran su permiso. No quisieron retirarse y se pusieron violentos y me amenazaron. Debimos llamar a la policía”, adujo una inspectora municipal.

Minutos después de las 19:45 del miércoles llegaron efectivos policiales en seis motocicletas y solicitaron retirarse a los manteros. Eran alrededor de 18 agentes con armas largas. No hubo necesidad de usar la fuerza.