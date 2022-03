Tras lo anunciado por INDEC, para el gobierno provincial, la pobreza en Corrientes ronda el 41,5%. El director de Estadística y Censos de Corrientes, Juan Francisco Bosco, habló sobre los números dados a conocer por el INDEC con relación a la pobreza e indigencia en todo el país. “Tenemos nuestra encuesta y el segundo semestre nos da 41,5%”, aseguró el funcionario.

Luego que INDEC diera a conocer los índices de pobreza en la Argentina y Corrientes figurara con el 27,3% el gobernador Gustavo Valdés consideró desde Sudamericana que “no creo en ese número, creo que puede haber un error”, señaló sobre el 27,3%. “Creo que tenemos un 41% de pobreza”, insistió.

El director de Estadística y Censos de la Provincia, Juan Bosco, explicó que “tenemos nuestra encuesta que es ‘Calidad de Vida’ que está desde 2019 y a nosotros el segundo semestre nos da 41.5%, en los anteriores no daba similar al INDEC pero no lo publicamos porque ellos siempre lo hacían”.

“Ahora estamos publicando para que se vea y transparente esa información, estamos analizando que haya un error muestral, ya que la muestras de la encuesta ‘Permanente de Hogares’ es la que mide el INDEC nosotros participamos de la parte operativa no de la parte metodológica ni de datos. Hay lugares a donde no se está yendo, hay menos hogares que lo que hacemos nosotros hay 640 hogares en la Encuesta Permanente de Hogares nosotros tenemos 720”, explicó.

El funcionario provincial sostuvo que “habría que ver bien qué sucedió, obviamente hay cuestiones técnicas que, por ejemplo: hay hogares en la encuesta que van saliendo e ingresando y en el análisis que nosotros hicimos en el tercer trimestre (la pobreza se mide semestralmente y el INDEC liberó los datos del tercer trimestre 2021) cuando nosotros hicimos un análisis nos dimos cuenta que la pobreza bajó mucho, hubo indicadores que mejoraron como el salario mínimo vital y móvil que está por encima de la inflación, también la canasta básica total en el segundo semestre está debajo de la inflación pero no creemos que haya bajado 15 puntos es muchísimo”.

A fines de 2021, la pobreza bajó al 37,3% y la indigencia al 8,2%

Gustavo Valdés aseguró que los números del INDEC sobre la pobreza en Corrientes “tienen un error” y dijo que el porcentaje “es más alto”

DESOCUPACIÓN

En cuanto a los índices de desempleo en Corrientes, sobre los que Valdés aseguró que la provincia no puede tener 2 puntos porque los correntinos piden trabajo, el director de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes, Juan Francisco Bosco, ratificó “la desocupación en las encuestas de ‘Calidad de Vida’ nos da 5 puntos, también está creciendo la demanda de gente que busca empleo”.