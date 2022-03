Baile, canto y risas: tras ganar un Oscar y cachetear a Chris Rock. En una noche que difícilmente olvide, Will Smith se mostró alegre en el after party de los Oscar 2022 bailando con su estatuilla en la mano. Posiblemente, Will Smith recuerde la noche de ayer por el resto de su vida. En una jornada cargada de emociones, el actor americano participó de los Oscar 2022, golpeó a uno de los presentadores de los premios y se llevó una estatuilla a su casa. Más tarde, se lo vio bailando su propia canción en el after party de la Academia, festejando haber sido galardonado.

Por su papel en “El método Williams”, Will Smith fue convocado por la Academia a participar en los Oscar 2022: compitió por el premio a mejor actor. Pero antes que presentaran la terna y el actor tenga uno de los momentos más importantes en su carrera como actor, iba a protagonizar un hecho que difícilmente sea olvidado.

Chris Rock estaba presentando uno de los premios de la Academia cuando decidió hacer algunas bromas acerca de las celebridades presentes en el evento. Ahí fue cuando el comediante decidió hablar de Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith.

El presentador eligió bromear sobre la enfermedad que padece Jada que le hizo perder el pelo en el último tiempo, alopecia. Y como parte de su chiste, sugirió que la esposa de Will Smith podría hacer la segunda parte de la película G.I. Jane Show. Y es que la película está protagonizada por Demi Moore con un inusual look rapado.

En ese momento, el padre de Jaden Smith perdió la paciencia y cruzó el teatro hasta llegar al escenario. Ahí, se puso de frente a Chris Rock y le propinó una cachetada que dejó helado a todo el público presente.

Minutos más tarde, Will Smith fue galardonado como mejor actor y se mostró muy conmocionado por la situación que acababa de vivir. “Quiero pedir disculpas a la Academia. Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí”, sostuvo el actor que pidió ser invitado nuevamente.

El actor no quiso participar de la histórica foto que se toman todos los ganadores. Sin embargo, se lo vio en el after party de los Oscar 2022 con su estatuilla en la mano. En el video que trascendió, Will Smith está sonriente y bailando su reconocida canción ‘Gettin’ Jiggy Wit It’.