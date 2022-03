Para Domingo Centurión, “la gente es un punto extra que siempre tenemos a favor”. El técnico de Mandiyú, reconoció que les está costando abrir el marcador, pero cuando lo consiguen el equipo se suelta. Destacó el clima de armonía con el que trabajan y el apoyo de los hinchas que “es un punto extra que siempre tenemos a favor”.

Deportivo Mandiyú selló su clasificación a los octavos de final del torneo Provincial de Clubes de primera división masculina que organiza la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) al golear 3 a 0 en su visita a Centenario, por la última fecha de la primera fase del certamen. El resultado le permitió al “albo” adjudicarse el grupo H con un punto de ventaja sobre Sportivo Santa Lucía.

En la tierra del sargento Juan Bautista Cabral, el técnico Mingo Centurión se mostró conforme por el resultado y la clasificación del equipo a la segunda fase del torneo en la que se encuentra en disputa la Copa “Juan Carlos Espinosa”, en homenaje al extesorero de la FECOF y ex presidente de la Liga Correntina.

“Sabíamos que iba a ser un partido bravo donde cualquier cosa podía pasar. Se entrenó en la semana y se habló con el plantel para que salgamos a asegurar la clasificación, así que contento por los muchachos que están entusiasmados con esta campaña. Ahora a volver a entrenar el martes y a esperar rival para seguir en busca del objetivo”, expresó Centurión.

Después de ganar en el debut en Santa Lucía, el conjunto Albo no pudo ratificar su condición de favorito en el grupo al empatar en los sucesivos dos partidos que jugó en condición de local, donde no pudo convertir. “Hicimos algunos partidos buenos que luego se nos complicaron y quedó como que jugamos mal, pero si en algún momento nos ponemos en ventaja el equipo empieza a jugar mejor, como el sábado, y ahí se ve al verdadero Mandiyú. Nos está costando abrir el marcador, pero eso se consigue con trabajo, así que estoy tranquilo en ese aspecto”, analizó.

Se manifestó conforme con la campaña de Mandiyú en el Provincial. “Estamos trabajando en armonía, la comisión directiva está haciendo el esfuerzo para conseguir lo que se necesita, la gente está contenta, apoya, y eso se siente siempre cuando jugamos en Corrientes, e inclusive acá (Saladas) vino mucha gente y eso les hace muy bien a los jugadores, siguen motivados” y reiteró que “ese es un punto extra que siempre tenemos a favor”.

Foto El Litoral