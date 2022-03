En octubre de 2021, Francisco Eliseo Huipi, se presentó para que le paguen $740 mil pesos por una apuesta de Quiniela en el comercio de Ana maría Curak en Goya. Curak, es la agenciera que vendió en su oportunidad el premio de más de 500 millones del Quini 6, y que extrañamente fue también habilitada por Lotería Correntina a presentarse a cobrar por sus apostadores. Huipi, en lo que iba del año, ya había acertado más de $5 millones. Esa vez, jugaría 18 cupones a las 17:20. 5 minutos antes del cierre de la jugada, como si tuviera un tremendo palpito. Hasta agosto de ese año, ya llevaba ganado $4.300.000, justamente ese mes, cobró un ticket de 950 mil jugando con solo tres cupones, pero arriesgando $230 mil en la vespertina. Horario de juego: 17:23, siendo límite de la apuesta las 17:25. Simultáneamente apostó mil pesos al 432 y ganó 600 mil. Increíble pero real. En marzo había jugado 3 cupones similares 10 minutos antes del sorteo, superando los dos millones y medio. En diciembre pasado, volvió a cobrar $700 mil apostando en igual agencia, la 448 de Curak. Terminó en 2021 con más de 8 millones de pesos ganados en la Quiniela. Toda esta información, ya fue publicada por en la web de 1588 y en el audio visual de Noticias Taragüi.

LA DENUNCIA

En 2019, el Director y responsable de estos dos medios de prensa se presentó ante la justicia a formalizar una denuncia penal, luego de una minuciosa investigación ante la posibilidad de un millonario fraude al Instituto de Lotería de Corrientes. Sus averiguaciones apuntaron a una probable manipulación de las maquinas captadoras de apuestas, que se evidenciaba por el horario límites que se hacían las jugadas, y la cantidad de aciertos semanales de diversas personas, además de los montos millonarios en iguales agencias con similares modus operandi. La lógica, que alguien tenía la capacidad de atrasar el reloj para recién apostar sabiendo el número ganador. Se olfateó que la estafa podría venir desde años atrás. El ministerio público fiscal junto a Gendarmería Nacional, trabajó sigilosamente un año y se fueron sumando datos, como además otras pruebas que aportaba el denunciante.

El 11 de diciembre de 2020 se realizan 17 allanamientos. No solo en Corrientes, sino en localidades del interior y también en la provincia de Río Negro, sede de la empresa responsable de la prestación del sistema de jugadas. Entre los domicilios pesquisados se encontrarían el del propio Interventor del organismo, el eterno Leandro Alciatti, como del Gerente Comercial, Omar Vera. Se hallaron elementos importantes, algún dinero, todo orientado a fortalecer la existencia de un verdadero mega-fraude. Y lo más importante, se incautó el software, que controla la captadora de apuestas, que extrañamente hasta el día de hoy, no se pudo abrir y menos ingresar a la base de datos. Uno de sus operadores, aduce que se olvidó la contraseña, y no la anotó en ningún lado.

A pesar de las pruebas, y a más de un año del rimbombante procedimiento judicial, nadie fue imputado, y claro, menos aún, hubo un llamado a indagatoria. Ni tampoco la declaración de algún testigo sospechoso. El proceso se congeló absolutamente. Ahora bien, el caso de extremada suerte de Francisco Eliseo Huipi, es posterior a toda aquella resonante investigación. Ni siquiera su nombre figura en el expediente judicial.

LA INTIMACION DEL SUERTUDO

El pasado 1 de febrero a través de un mensaje de whatsapp a este medio de prensa, Huipi pidió que se borre su identidad de los artículos periodísticos realizados en octubre y diciembre de 2021. Este lunes 21 de marzo en otro envió, señaló que junto a su abogado se presentó ante el juez Acosta (José Luís) para que actúe sobre la responsabilidad del portal, diciendo que tiene datos certeros de los administradores y dueños. Algo que casi todo el mundo lo sabe. Al tener registrado el número telefónico, Noticias Taragüi se comunicó con Huipi, quien ratificó su pedido, asegurando que pertenece a la última categoría de monotributo en la AFIP, que es un laburante, con espalda económica como para concretar este tipo de apuestas. Asimismo nunca pudo responder porque tiene tanta suerte, ni porque juega sobre la hora. Y cuando se le preguntó durante cuánto tiempo y que cantidad invirtió apostando para lograr ganar $8 millones, decidió cortar la comunicación. No tenía respuestas. El dato, es que el mismo lunes que intimó a este medio a que borre su nombre, cobró 670 mil pesos, en una jugada 10 minutos antes del cierre, con solo dos cupones a las 3 y 2 cifras, con una impresionante capacidad de acierto, que extrañamente coincide con la intimación a este medio. Con tanta precisión y sin gastar demasiado, le jugó al 808, $ 1000 a la cabeza y 08 a la cabeza $ 1000. Estos 670 mil, se le suman a los de 8 millones que ganó en 2021. Un verdadero capo.

El otro dato: la agenciera Ana María Curak, y algunos de sus familiares directos como parientes, también son apostadores suertudos. Solo hay que verificar el registro de pagos. Asimismo los casos, tanto de Huipi como de Curak, son posteriores a la denuncia penal presentada por el Director de este medio. Está claro que se esperó algunos meses. Alguien con poder les aseguró que el proceso judicial no iba a caminar. Cambiaron los apostadores y todo continuó. Además hicieron un verdadero cerrojo para que la información no salga de lotería correntina, con una inversión millonaria en cámaras se seguridad, y también modificando el circuito de cobro de las jugadas ganadoras para que nada se filtre. Por ahora, no les funcionó.

El dialogo con preguntas que tuvo Noticias Taragüi con Francisco Huipi, el afortunado y preciso apostador, sería excelente si lo hacía un Fiscal, ante la percepción de que este llevando igual maniobra que se investiga. Pero en realidad el proceso está totalmente aletargado. El cambio de roles no sirve. Y pedirle indirectamente al periodismo que haga el trabajo de la justicia, es un verdadero error. Infelizmente hay a veces, que no queda otro remedio.