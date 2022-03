Precios y consumo: el doble que la inflación. El costo de la canasta básica de alimentos, que define la indigencia, durante el mes de febrero se aceleró y creció 9%.

Para no ser indigente una familia de cuatro personas necesitó $37.414 en el mes, y para no ser pobre $83.807.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), se incrementó en febrero un 9%, duplicando en la práctica el índice inflacionario del mes (4,7%), que este martes difundió el INDEC.

La CBA se tomó como umbral que define la línea de la indigencia. Así, con datos del mes pasado, una familia de cuatro miembros, (dos adultos y dos hijos menores) necesitó $37.414 para no ser indigente.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) que, además de alimentos y bebidas mide otros servicios, como salud, educación, comunicaciones, transporte o indumentaria, subió 6,6% en el mes.

Con este dato, la línea de pobreza para una familia de cuatro personas, quedó en $ 83.807.

Foto época