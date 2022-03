Lo dijo la correntina que recibió 15 puñaladas de su ex pareja. Yamila Aguirre, una joven madre que vivía en Buenos Aires con su pareja, padre de sus hijos, fue víctima de un terrible hecho de violencia de género. El 6 de marzo recibió 15 puñaladas de Julio Gutiérrez, el padre de sus hijos. Comentó que estuvo al borde de la muerte y ahora buscará seguir con su vida en Monte Caseros. Pidió “la condena que corresponde” para su agresor.

La joven de 27 años, madre de tres hijos, recordó desde Sudamericana cómo ocurrió el ataque que la dejó al borde de la muerte. Dijo que quiere creer que “la Justicia es justa y le dará una condena como corresponde” al acusado del intento de femicidio. Se mudó con sus hijos y quiere volver a vivir “tranquila y conseguir trabajo”.

“Cuando me dieron el alta lo primero que quise es estar en mi pueblo”, sostuvo la joven madre que se encontraba en Monte Caseros, recuperándose de las heridas que Julio Gutiérrez le provocó el 6 de marzo. “Me daban horas de vida y gracias a Dios pude levantarme y seguir”, manifestó la mujer.

“Más allá de los dolores y cicatrices estoy bien, emocionalmente mal por ratos, pero tranquila”, cuenta la mujer y agrega que “jamás pensé que él iba a ser capaz de lastimarme y causarme tanto dolor”.

“No entiendo por qué”, reiteró en diferentes ocasiones, recordando que “la relación siempre fue mala, de ida y vuelta, pero hace unos meses veníamos bien”. Yamila recordó que el día de la agresión “estábamos bien, hablábamos por mensajes todo el día”, pero en algún momento Gutiérrez “se enojó”.

“Me fue a buscar al trabajo y me miraba raro, me buscaba pelea, con insultos, estaba encaprichado con que lo estaba engañando, pero no sé de dónde sacó eso porque tiempo para otra persona yo no tenía”.

“Le dije que piense lo que quiera, pero nunca pensé que lo iba a tomar en serio”, exponiendo que el atacante fue a la cocina a buscar un cuchillo y “pensé que estaba bromeando, pero comenzó a apuñalarme”. La mujer aseguró que el padre de Julio Gutiérrez intervino y evitó que la siga agrediendo, pero fueron los vecinos quienes llamaron a la policía y la llevaron al hospital.

Después del ataque, “estaba lúcida, en todo momento, después no veía nada, pero escuchaba voces” y perdió la noción del tiempo”.

“Cuando me desperté, pensé que pasó un día, pero habían pasado cinco”, adelantando que ahora su intención es “continuar mi vida con mis hijos”.

Sobre Gutiérrez, dijo que “es una basura” y agregó que estuvo “12 años con él, le di lo que pude y no tuvo compasión conmigo”, y pidió que “la justicia le dé la condena que corresponde”.