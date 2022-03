No habrá atención en el Instituto de Previsión Social este jueves y el viernes, por mudanzas al nuevo edificio del barrio San Benito. El interventor del organismo, se refirió al cambio de las oficinas del IPS, adelantó que desde el lunes 21 funcionará plenamente en el centro administrativo.

Marcos Amarilla confirmó que este jueves y viernes no atenderán al público por la mudanza de sus oficinas al edificio ubicado por Lavalle 462 y adelantó que a partir del lunes 21 atenderá en su nueva casa de 7:30 a 17:00 horas en un espacio listo para albergar hasta 500 personas.

“El ingreso será por Ex vía y la atención continuará siendo por terminación de DNI”, remarcó el funcionario. Hasta este miércoles 16, se atenderá por calle Salta. El jueves 17 y viernes 18, sólo se recibirán Oficios en la sede de calle Lavalle 462. Mientras que desde el lunes 21 la atención será completamente desde el edificio nuevo.