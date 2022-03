La intendente de Berón de Astrada, la liberal Graciela Beatríz Tate González, intimó a una FM de esa localidad que se abstenga a proferir manifestaciones y comentarios agraviantes hacia su persona. La jefa comunal le envió una carta documento a radio Fortaleza 106.5, dándole un plazo de 24 horas para que no hable más de ella, porque dañan su honor, reputación y prestigio social. Y Tate no es fácil. En plena ola de incendios le quería sacar el tanque de agua, el tractor y la rastra a los Bomberos Voluntarios. Dejarlos sin herramientas para combatir el fuego. También les cerró las puertas de las oficinas laborales a 5 empleados de planta permanente y los sacó con la policía de sus trabajos. El pecado de ellos, pertenecer a otra ideología política. Hay que calmarse, no vaya hacer que quiera cerrar un medio de prensa.

REPUDIO DE PERIODISTAS

Se conoció un fuerte repudio, de una parte del arco periodístico provincial con sintonía nacional, ante un intento de censura que sufrieron los integrantes de Radio Fortaleza de Berón de Astrada. Las denuncias le apuntan a la intendenta Graciela Tate González, quien -según se dice- antepone su condición de mujer, para validar y amenazar con acciones Civiles y Penales, a un medio crítico con su gestión.

Le recuerdan a esta buena señora, quien es afamada por reclamarle un acoplado transporte de agua -regador- a los bomberos, por pertenecerle a la municipalidad, con el solo efecto de regar las calles; en medio de los gigantescos incendios que se vienen dando en la provincia. A la intendenta Tate González le refrescan que, además de ser mujer, “es funcionaria pública y debe rendir cuenta de sus actos como tal”, como cualquiera que ocupe un puesto de esta naturaleza. Va también para todos los funcionarios quienes, una vez que asumen, se consideran intocables y con la suma del poder público, amenazan y persiguen a los periodistas o medios de comunicación. Sobre todo, en el interior de Corrientes, invocando con total desconocimiento las leyes locales, nacionales e internacionales. La recomendación para la intendenta y, principalmente para quienes la asesoran legalmente, que “lean nuestra Constitución Nacional en su Artículo N°14”; además del Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que se refiere a la Libertad de Pensamiento y Expresión. “Usted se merece el mayor de los respetos por el cargo que ostenta”. Podría empezar por dar el ejemplo.

#BastaDeCensura

#prensa

#Fatpren

#LibertadDeExpresión

#censura

#periodistas

Roberto Zorrilla

Facebook

M.A