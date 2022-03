La jueza de Instrucción y Correccional de Virasoro, Silvia Benítez, adelantó que aún no habrá detenciones en la causa por abusos en el hogar de niños. Dijo que no encuentran elementos para disponer detenciones, más allá de declaraciones públicas de algunas de las víctimas de tortura, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, posible abuso sexual, abuso de poder, apremios ilegales, entre otros delitos, que llevaron a algunos internos a intentar quitarse la vida, y aun adolescente de 14 años a suicidarse, usando el ahorcamiento para poner fin a su vida. Hoy las protestas y las marchas continuaron en la localidad.

Sobre el caso del hogar “Rincón de Luz”, Benítez, en declaraciones distribuidas oficialmente este sábado, indicó que “hasta ahora no hay méritos suficientes para ordenar detenciones y por lo que pudimos escuchar, los niños están bien”. En este caso, la magistrada solo se refiere a los menores que se encuentran internados, y no toma las declaraciones de quienes ya salieron del hogar y padecieron sufrimiento, maltrato y abusos. La pregunta que surge inmediatamente: ¿Dónde estaba la jueza Benítez cuando se concretaron las anteriores denuncias? años 2016 y 2021. La justicia empezó actuar cuando los hechos tomaron estado público.

El jueves último el hermano de una joven interna de esa institución, con el patrocinio del abogado Eduardo Etchegaray Centeno, solicitó la detención de la ex directora del lugar, Sonia Prystupczuk, denunciada por la supuesta facilitación a la prostitución de la niña, entre otros hechos.

“Los menores están prestando declaración con una psicóloga, tomando todos los recaudos inherentes al caso”, subrayó la funcionaria judicial y confirmó que “se avanzó con declaraciones de menores en Cámara Gesell y que continuarán este lunes con más testimoniales de los adolescentes”, según indica el comunicado.

La jueza aseguró que se encuentran “investigando lo más rápido posible”. “Se están realizando todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

Además pidió prudencia en las publicaciones en redes sociales que se viralizan, tanto como en las protestas sociales que se organizan en espacios públicos, dado que se trata de menores de edad que debieron ser institucionalizados, porque sus derechos fueron vulnerados y requirieron la protección del Estado.

“Hay que salvaguardar la integridad de los niños y niñas, porque ven lo que está sucediendo y se asustan mucho, tiene que primar la cordura y las denuncias tienen que canalizarse debidamente en los organismos correspondientes”, sostuvo.