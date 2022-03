Como el sistema financiero se achicó con relación al PBI, la política monetaria tiene cada vez menos peso para lograr su objetivo. Piso de plazos fijos quedó en 43,5% anual.

El Banco Central volvió a subir los rendimientos en pesos, luego del dato de inflación conocido en febrero. Aún está algo lejos de cumplir con la exigencia del FMI, que plantea la necesidad de mantener tasas de interés positivas, o sea que le ganen a la inflación.

El directorio del BCRA definió en su reunión de directorio un nuevo incremento de la tasa de referencia, que pasó de 42,5% a 44,5% anual. Se trató de un ajuste que postergó en dos oportunidades, posiblemente para no meter más ruido en medio de la aprobación del acuerdo con el FMI que el jueves se estaba tratando en el Senado.

Los aumentos, aún mantienen las tasas en terreno negativo ya que se ubican por debajo de la inflación registrada en estos últimos meses. El objetivo del titular del Banco Central, Miguel Pesce, a la hora de subir las tasas es reducir el incentivo a dolarizarse y al mismo tiempo alentar la demanda de pesos. Estabilizar el mercado cambiario es fundamental para que la inflación empiece a ceder desde los niveles actuales.

La tarea no es fácil por varios motivos. En primer lugar, el BCRA tiene poco “poder de fuego” porque el sistema financiero es demasiado chico y no representa ya ni el 10% del PBI. Por lo tanto, cualquier cambio en el esquema de tasas tiene un impacto acotado en el comportamiento de la sociedad.