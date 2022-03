Por Copa Argentina eliminó a Central Norte por penales. El “Rojo” avanzó a 16avos. de final de la Copa Argentina tras empatar 1-1 en los 90 minutos. El equipo, que venía de perder el clásico de Avellaneda, jugó muy mal.

Independiente tuvo que sufrir para dar un nuevo paso en la Copa Argentina: tras igualar 1-1 en los 90 minutos, tuvo que esforzarse en los penales para eliminar a Central Norte de Salta, que milita en el Federal A.

Los goles del partido, jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fueron de Gonzalo Ríos para los salteños (33 minutos) y de Domingo Blanco (46 minutos).

En los penales el héroe fue el arquero Milton Álvarez, titular por la ausencia de Sebastián Sosa (convocado al seleccionado de Uruguay): atajó los disparos de Mauricio Suica y Enzo Serrano.

Si Independiente llegó al descanso con un empate fue solamente por una maniobra individual de Domingo Blanco, que se fue por izquierda y sacó un remate cruzado para poner el 1 a 1 cuando Pablo Dóvalo estaba a punto de finalizar el primer tiempo.

Hasta allí el “Rojo” había dado otra muestra de la confusión con que camina en la Copa de la LPF: un equipo sin conexión entre líneas, poca creación, muchísimas imprecisiones y una defensa casi siempre desorganizada y mal parada.

Central Norte no sólo le opuso entusiasmo sino criterio colectivo y buenas actuaciones individuales, aprovechando para atacar las falencias de Independiente por el sector de Vigo. Por ahí llegó la apertura del marcador, luego de un saque largo del arquero Hass; y por esa franja también fue muy bueno lo de Magno.

El empate con el que fueron al entretiempo resultó, por todo esto, una exageración favorable a Independiente. Y el festejo de Blanco, pidiéndole “silencio” a su hinchada y besándose el escudo, una síntesis del clima que atraviesa el equipo de Eduardo Domínguez.

Independiente mejoró para el complemento, sobre todo luego del buen ingreso de Gastón Togni llegando al cuarto de hora.

El conjunto de Avellaneda se hizo dueño de la pelota y de a poco fue inclinando la cancha hacia el arco de Hass, pero le siguieron faltando luces para la generación de jugadas de riesgo más allá que tuvo chances claras: un tiro de Togni, otro de Romero que dio en el travesaño, un último de Benegas que fue al palo.

Central Norte apeló a su amor propio para disimular las diferencias y sostener el resultado: el arco de Álvarez le fue quedando cada vez más lejos y era proeza llegar a los penales.

Llegó. Y hasta ahí le alcanzó. Álvarez fue el “héroe” y le dio la clasificación a Independiente, que en la próxima rueda jugará con el ganador del encuentro Atlético Tucumán-Brown de Adrogué.

Los otros equipos clasificados para los 16avos del certamen son Banfield, Unión de Santa Fe, Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Independiente Rivadavia de Mendoza, Chaco For Ever, Talleres de Córdoba, Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors, Agropecuario de Carlos Casares, River Plate y Boca Juniors.