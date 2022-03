Desde las usinas oficiales se conoció que el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, no concurrirá al Senado Provincial -dicen que no le llegó la invitación formal-, donde se lo esperaba en labor parlamentaria para conocer de propia voz la situación del hogar de menores Rincón de Luz y María de Nazareth de Gobernador Virasoro, donde se denunciaron una serie de abusos sexuales, torturas y hasta el suicidio de un menor.

Por cuestiones de agenda, Gaya no irá a la Legislatura. Sería bueno saber qué es más importante en la agenda de un ministro, que velar por la seguridad, la salud y la buena atención de niños y adolescentes en guarda estatal, a la que, precisamente, se denunció, por su notable ausencia.

Abusos en el hogar del terror en Gobernador Virasoro. Para esta mañana estaba previsto que se haga presente en el Senado el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, durante las reuniones de labor parlamentaria de ese cuerpo legislativo. La visita -finalmente no se dará- del ex intendente de Yapeyú fue acordada entre los bloques del Frente de Todos y Encuentro por Corrientes, liderado por la UCR. Dentro un clima preocupante por los abusos que ocurrieron en el Hogar Rincón de Luz y María de Nazareth, Gaya tendría que dar muchas explicaciones que, infelizmente, quedarán entre cuatro paredes, al no tener acceso el público a esa reunión. Seguramente deberá informar porque durante años la asistencia psicológica, como de protección y sobre todo alimenticia, fue de baja calidad y hasta de encubrimiento de los profesionales que trabajan en el lugar.

Más aún, cuando días atrás acotó que “almorzó con ellos y todo estaba bien en ese almuerzo”, con relación a su visita al polémico establecimiento. Debería explicar también sobre las copias del cuaderno del parte diario que se conocieron en las últimas horas, que describían como 7 adolescentes y dos niños pueden alimentarse en un desayuno con 2 saquitos de Té, 7 cucharadas de azúcar y 1 paquetito de cereales. Almorzar un guiso solo de porotos. Todas las donaciones en dinero, eran entregadas a Sonia Andrea Prystupczuk de cierta amistad con el ministro Gaya. En otro documento al que se tuvo acceso, se deja constancia que ingresaron al hogar personal del Juzgado y la Asesora de Menores, que permanecieron entre las 16:30 y las 17:45 y que Prystupczuk tenía conocimiento. No hay fecha exacta de las anotaciones, pero se confirma que la justicia actuaba con la implicada, administrando el lugar. Ese día por la noche, los chicos comerían un poco de pollo gracias a que trajo una persona de afuera y medio paquete de arroz. Vergonzante.