Y el expediente se planchó. De acuerdo a Información Oficial, en el ministerio de Desarrollo Social se sabía de los aberrantes hechos que sucedían en el hogar de menores de Gobernador Virasoro. Y el expediente -sugestivamente- se planchó.

La jueza de Garantías, Silvia Érika Benítez, salió a explicar que la causa contra la responsable del hogar “Rincón de Luz” (varones) y “María de Nazaret” (mujeres), se tipificó por el simple delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras una denuncia realizada el 9 de abril del año 2021, se llevaron a cabo algunas diligencias, entre ellas la instrucción formal, concretada en mayo. Posteriormente el 30 de junio se fijaron declaraciones testimoniales de la denunciante y de otras personas. Además, se le pidió al Ministerio de Desarrollo Social que informe quién estaba a cargo del establecimiento. El 5 de julio del año pasado se llamó a indagatoria a Sonia Andrea Prystupczuk, quien se abstuvo a declarar. A partir de ese episodio judicial extrañamente el expediente se congeló. No hubo más actuaciones.

Asimismo, se confirmaría que la cartera que conduce Adán Gaya, había tomado pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en la Institución. Sencillamente lo supo través de la justicia, sin embargo, se prefirió el silencio. No hubo un sumario administrativo interno y no se modificaron las condiciones ni las jefaturas laborales. Es la propia justicia la que deja traslucir que el Expediente N°595/21 volvió a moverse recién el 10 de marzo último, cuanto se presenta ante la Jueza de Garantías el hermano de una posible víctima con patrocinio del abogado Etchegaray Centeno, como querellante conjunto. El letrado pide también, en esa oportunidad, la detención de Prystupczuk. Desde julio a esa fecha, pasarían 8 meses con las actuaciones judiciales durmiendo, despertándose otra vez, luego de los audios y videos que trascendieron a la opinión pública. Durante ese lapso, lo abusos y tormentos habrían continuado y con un fatal desenlace: el suicidio de un adolescente de 14 años.



ADAN GAYA. Ministro de Desarrollo Social de Corrientes.