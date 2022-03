El presidente de la Nación, advirtió que “hay que hacerlos entrar en razón”. Alberto Fernández se refirió a cuestiones económicas, políticas y sociales de la gestión del Gobierno.

Advirtió este domingo que “hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón para que entiendan que tener una especie de oligopolio no los autoriza” a remarcar, y reivindicó el acuerdo con el FMI, el cual, dijo, “a algunos les gusta más, a otros menos” pero “está terminado” y es “una ficción, una mentira” la posibilidad de otro arreglo.

Afirmó que Argentina “tiene un montón de problemas, no solo con el Fondo Monetario, pero con el acuerdo hemos logrado sacar un problema que es la angustia de pagar 19 mil millones de dólares” de la deuda externa en lo inmediato, y volvió a sostener que su Gobierno está “resolviendo un problema que no generamos, que Argentina tuvo que hacerse cargo”, aludiendo al empréstito tomado por el expresidente Mauricio Macri.

FRENTE DE TODOS

Aseguró que “no voy a hacer nada para que el Frente de Todos se quiebre” y dijo que en la coalición oficialista “hay una clara vocación que no se rompa”.

“Podemos tener diferencias, pero es un tema que nosotros sabremos resolver; estoy seguro que nadie quiere romper nada. Hay una clara vocación que esto no se rompa. Veo una tarea insidiosa de quebrarnos, ‘que Alberto dijo tal cosa, que Cristina dijo tal otra‘, pero mi preocupación ahora es me saqué la soga del cuello (del FMI) y tenemos que ponernos a caminar”, expresó.

Explicó que el aumento de precios en alimentos responde “al modo que se concentra la producción” e insistió en “llamar a la reflexión” al sector para que “entiendan que el hecho que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios”.

Expresó que, desde el Gobierno, con la Secretaría de Comercio que conduce Roberto Feletti, van “a seguir trabajando en medidas” y que también se buscarán “otras” con el fin de “recuperar un diálogo quebrado” con el sector.

“No son políticas anti empresariales, yo creo en las empresas. No tengo empacho en decir que el capitalismo tiene que funcionar”, expresó el presidente, aclarando que la “causa” que lo “frenó” en el caso Vicentín, cuando el Estado intentó intervenir la empresa en el 2020 con el fin que “se preservaran los puestos de trabajo”, no fue “la reacción corporativa del campo” sino “todo lo que tenía que poner para salvar a los accionistas”.