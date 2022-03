Regatas Corrientes consiguió una gran victoria en su visita a Comunicaciones de Mercedes al que derrotó 86 a 82, luego de llegar a estar abajo en el marcador por 18 puntos.

En una nueva jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes mostró un gran poder de reacción al dar vuelta un encuentro que perdía por 18 puntos para derrotar en Mercedes a Comunicaciones por 86 a 82. En el “fantasma” se destacaron Marco Giordano (24 puntos) y Paolo Quinteros (19 puntos), mientras que en el “aurinegro” el goleador fue Trahson Burrel (21 puntos, 11 rebotes).

Un comienzo parejo con impresiones en ambos equipos y con falta de gol se dio entre Comu y Regatas en el juego que se desarrolló en Mercedes. Adams y Burrel posteado aportaban gol en el local mientras que Giordano y Piñero lo hacían en la visita que contaba con segundas opciones de tiro por el buen trabajo en el rebote ofensivo de Mc. Ghee. A falta de 4.38 ganaba Comu 13 a 8 intensificando la defensa y poniendo la pelota en la pintura. Aprovechó su momento el local para sacar seis de diferencia que rápidamente recortó “el remero” en el minuto final con un triple de Quinteros para cerrar el primer cuarto 17 a 14 a favor del aurinegro.

De un lado al otro así, con esa intensidad, jugaron los equipos en el inicio del segundo parcial. En el juego estático de los grandes ninguno se sacaba ventaja, pero Guerra con dos proyecciones hacia el canasto y una asistencia para Diez estiró la diferencia a once. Regatas encontraba gol con Paolo, pero el local aprovechaba el desconcierto defensivo del equipo de la capital correntina y estiraba la diferencia. A falta de 5 minutos ganaba 32 a 19 con varios de los que habían llegado del banco de suplentes. Se lucía porque defendía bien y podía correr la cancha y así sacar la máxima (18). Un parcial de 7-0 con Arengo como abanderado de la remontada acercaron a Regatas a 11 (37 a 26) a falta de 1.53. Laginestra pidió tiempo muerto para cortar la remontada visitante. Fue a medias, porque si bien Adams sacó a Comu de los 37 puntos en los que hacia un buen rato estaba estacionado, Regatas también sumó para que el primer tiempo se cerrara con el local ganando 40 a 29.

En el inicio del segundo tiempo con dos triples Regatas mostró que no estaba por entregarse fácilmente. Comu respondía con Burrel, pero la diferencia se recortaba y llegaba a cinco. Dos recuperos en el local estiraron la diferencia a 12, 49 a 37. El tiro externo de los capitalinos era ya un problema para el local que bajó el nivel defensivo. A falta de 4.48 se diluyó el ataque local ya no exigía con la pelota en la pintura y Regatas recuperaba para correr y ponerse a ocho con buenos momentos de Hogan y Arengo. Piñero y Giordano seguían finos para el tiro de tres y Comu se mantenía, pero todo se le hacía cuesta arriba. A 1.58 del final del parcial ganaba por seis 58 a 52. Pero lo cerró mejor el remero con un triple de Hogan para quedar a uno, 61 a 60.

Con el interrogante de saber si Comu iba a poder cortar la racha de triples de Regatas (52%) hasta allí se inició el último cuarto. La visita se cerró bien en una defensa 2-3 pero Konsztadt la abrió con un triple algo que no aparecía en el aurinegro. El juego se emparejó en 64 a falta de 8 minutos. Fue Regatas el que mantuvo el protagonismo para sacar seis puntos en apenas 30 segundos. Regatas encontraba el gol desde todas las posiciones y con 5.39 por jugar sacó la máxima diferencia, 12. Dos corridas de Guerra que le dio otra dinámica al ataque recortaron la diferencia ocho. Pero con Paolo muy metido en el juego, corriendo la cancha Regatas retomó la diferencia y manejó el juego. Fue un equipo bien manejado por Giordano ante un cúmulo de arrestos individuales que afloraron en el local. El propio base sentenció el juego con un rebote en ataque y un simple más allá del simple de Piñero y los dos puntos de Burrel para cerrar 86 a 82 en favor del equipo de la capital correntina.

SÍNTESIS

Comunicaciones 82: Alejandro Konsztadt 8, Jordan Adams 12, Trahson Burrel 21, Alejandro Diez 14, Franklin Hasell 5; Federico Mariani 8, Luciano Guerra 9, Milos Macura 5. DT: Hernán Laginestra.

Regatas Corrientes 86: Marco Giordano 24, Juan Pablo Arengo 10, Skyler Hogan 18, Facundo Piñero 9, Gary McGhee ; Tobías Franchela, Agustín Cáffaro, Paolo Quinteros 19, Xavier Carreras 2. DT: Gabriel Picatto.

Progresión: 17-14, 40-29, 61-60, 82-86.

Árbitros: Alejandro Chiti, Diego Rougier y Jorge Chávez.

Cancha: Comunicaciones de Mercedes (Corrientes).

