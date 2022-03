En el encuentro de vuelta de los octavos de final, Mandiyú goleó a Deportivo Concepción 5 a 1, para sellar su pasaje a los cuartos de final del Torneo Provincial, donde enfrentará a Villa Rivadavia de Mercedes.

En la revancha de la llave de octavos de final del Torneo Provincial de Fútbol Copa “Juan Carlos Espinosa”, organizado por la Federación Correntina de Fútbol, Deportivo Mandiyú se aseguró la clasificación a cuartos de final al golear a Deportivo Concepción 5 a 1. En la Ida habían igualado 1 a 1.

Con goles de Darío Ramírez, Nicolás Segovia (dos ocasiones), Franco Aguirre Gómez y Mariano Giménez, el “albo” superó con contundencia a Deportivo Concepción –había arrancado ganando por el gol de Sebastián Cerrudo-. El “algodonero” se las verá con Villa Rivadavia de Mercedes que venció como visitante 1-0 a Centenario en Curuzú Cuatiá y destrabó su serie.

Sportivo Santa Lucía venció 3-0 como visitante a Hogar Hermano de Bella Vista luego de haber perdido en la ida 1-0. El campeón actual Puente Seco le volvió a ganar a Alemar de La Cruz y también está en cuartos, recordando que en la ida se había impuesto 2-1.

La sorpresa se dio en Curuzú Cuatiá ya que el tricampeón Victoria –que ganó sus cuatro partidos de la primera fase- empató 1-1 con San Lorenzo de Monte Caseros, mientras que en la ida habían ganado los casereños 2-1. San Martín de Santo Tomé dejó en el camino a Madariaga de Paso de los Libres y se medirá contra Sarmiento de Santo Tomé que eliminó a Atlético Virasoro.

CUARTOS DE FINAL

Sportivo Santa Lucía vs San Ramón (Goya)

Sarmiento (Santo Tomé) vs San Martín (Santo Tomé)

Puente Seco (Paso de los Libres) vs San Lorenzo (Monte Caseros)

Villa Rivadavia (Mercedes) vs Mandiyú (Corrientes)

Después Del Juego