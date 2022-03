Ricardo Nieto se olvidó del archivó cuando protegió a Sonia Andrea Prystupczuk. Este médico, ex candidato a intendente de Eco y actual concejal de Gobernador Virasoro, en las últimas horas presentaría un insólito y hasta repudiable pedido de informes ante el Cuerpo Deliberativo de esa Localidad. Insólitamente quiere saber por qué la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad, Patricia Bambil, participa de las marchas que piden por el esclarecimiento de los abusos sexuales a menores, que ocurrieron en Rincón de Luz y María Nazareht.

Nieto, además de edil, es el director del Hospital de Virasoro, cumpliendo ambas funciones. Se cree que no cobra los dos sueldos. Además, es el esposo de Lourdes Mora y Araujo, la defensora de Menores, Pobres y Ausentes, que está siendo cuestionada por la ciudadanía. Los vecinos culpan a la funcionaria judicial de no haber actuado, cuando en el año 2016 le informaron de los aberrantes hechos que sucedían en el ahora recién investigado Hogar.

El dato, es que Nieto, cuando el Concejo Deliberante pidió que se invite a Sonia Andrea Prystupczuk a una reunión informativa porque ya había sospechas, votó en contra del proyecto buscando protegerla. No hay dudas que nadie resiste un archivo.