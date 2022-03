Este Engaño Financiero llegó a la ciudad de Goya, donde empezaron a surgir damnificados por la estafa piramidal de la organización Generación Zoe. Hay al menos 300 damnificados. Detuvieron a dos personas. Tras el avance judicial, amenazaron a una de las denunciantes. Goya está conmovida por el alcance de la estafa financiera de la organización Generación Zoe, escándalo que tomó estado público los últimos días a nivel nacional y que empezó a aparecer en la segunda ciudad provincial. De acuerdo al abogado Pablo Fleitas (patrocina a algunos perjudicados) “habría unos 300 estafados“.

Hay dos detenidos, de apellidos Medina y Camelino, quienes eran responsables regionales de la organización. “Las estafas son por varios montos; algunos llegaron a depositar 300 mil pesos; mucha gente invirtió el valor de sus locales comerciales en la supuesta empresa financiera”, dijo.

El mismísimo Leonardo Cositorto, líder de GZ, habría estado en Goya dando una charla de concientización.

DENUNCIA FORMAL

La denuncia formal que provocó el escándalo, habla de una charla dada en Goya en septiembre, donde representantes de GZ le ofrecieron realizar inversiones mediante unas aplicaciones y que dichas inversiones le generarían una ganancia del 7,5% mensual en dólares. Hasta el mes de febrero de este año, no tuvieron inconvenientes ya que realizaban los pagos por parte de la empresa a la billetera virtual o al homebanking de los denunciantes.

Desde el 9 de febrero no se realizó el pago correspondiente a ese mes, por lo que comenzaron a pedir explicaciones a los responsables de la empresa, a lo que los mismos no le dieron ninguna respuesta. Camelino y Medina, responsables zonales de GZ, nunca pudieron brindar explicaciones.

La denuncia en cuestión habla de una mujer que depositó 5.641 dólares y de un hombre que fue estafado en 1.345 dólares.

ALLANAMIENTOS Y AMENAZAS

Hubo allanamientos y amenazas a los denunciantes. Surgen datos sobre las supuestas estafas realizadas por la Empresa Generación Zoe en Goya y esa ciudad está conmocionada por los hechos. Allanaron las oficinas donde funcionaba la organización en pleno microcentro goyano. En horas de la siesta de este viernes, se diligenció un oficio judicial y se allanó las oficinas que ocupaba la denominada Generación Zoe en Goya. El local está ubicado por calle José E. Gómez al 700, en pleno microcentro goyano.

Fuentes policiales adelantaron que en el lugar se secuestraron equipos informáticos y anotaciones, aunque ya se habían llevado la gran mayoría del mobiliario. El juez Balestra (entiende la causa iniciada en Goya) pidió la captura internacional de Leonardo Cositorto, el polémico lider de GZ.

AMENAZAS

En el contexto del hecho, la Justicia investiga amenazas contra uno de los denunciantes. Una persona que asegura haber sido estafada por GZ se presentó en la Comisaría Segunda donde entregó elementos probatorios sobre amenazas de familiares de uno de los detenidos, quien “le sugería” callarse por lo que está pasando.

¿Cómo opera Generación Zoe?

El sistema arranca a partir de la firma de un contrato a cambio de los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera en Generación Zoe.

Las personas que se suman a la organización con aportes en dólares reciben una renta mensual supuestamente “asegurada” por encima de los valores que dejan otros negocios.

Comienza cuando una persona realiza un aporte de u$s2.000, los cuales quedan inmovilizados por un año. A cambio, recibe un 7,5% en dólares cada mes, lo que sería la rentabilidad del negocio.

Para agrandar la base de clientes, desde Zoe utilizan el esquema Ponzi (estafa piramidal) y se les advierte a los clientes que esa ganancia garantizada puede crecer si la persona presenta dos, tres o más “inversionistas” a la red.

El Esquema Ponzi o estafa piramidal al que se refieren en las investigaciones funciona como un conocido método de fraude que atrae el dinero de los usuarios con el incentivo de juntar gente en un programa que generará una remuneración económica alta, a medida que se sumen otros miembros.

El problema que se genera es que todo el tiempo es necesario sumar nuevos socios para no ser estafado. Cada vez que alguien sube de nivel, otras personas y su inversión, se incorporan debajo a la espera de subir también al siguiente nivel.

Una vez que la base de la pirámide ya es demasiado grande, la cadena se rompe y la mayoría de los participantes pierde todo, hasta el dinero que invirtió al ingresar a la red.

